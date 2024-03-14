https://ria.ru/20240314/vybory-1932896361.html

На выборы создали более 94 тысяч участковых избирательных комиссий

На выборы создали более 94 тысяч участковых избирательных комиссий - РИА Новости, 14.03.2024

На выборы создали более 94 тысяч участковых избирательных комиссий

Для голосования на выборах президента РФ создано более 94 тысяч избирательных участков, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:24

2024-03-14T11:24

2024-03-14T11:24

выборы президента россии — 2024

политика

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выборы президента рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Для голосования на выборах президента РФ создано более 94 тысяч избирательных участков, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. "Создано участков для голосования свыше 94 тысяч… 91 тысяча 401 избирательный участок, которые образованы в общем порядке… 2538 избирательных участков, которые образованы в местах временного пребывания, 1056 - в больницах, санаториях, в домах отдыха и других местах временного пребывания, 957 - на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, 264 - на территории воинских частей, 121 на местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Кроме того, 43 избирательных участка образовано на предприятиях с непрерывным циклом работы, 38 - в труднодоступных и отдаленных областях, 23 - на железнодорожных вокзалах, 19 - в аэропортах, 10 - на подрядных станциях. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф