https://ria.ru/20240314/vybory-1932896361.html
На выборы создали более 94 тысяч участковых избирательных комиссий
На выборы создали более 94 тысяч участковых избирательных комиссий - РИА Новости, 14.03.2024
На выборы создали более 94 тысяч участковых избирательных комиссий
Для голосования на выборах президента РФ создано более 94 тысяч избирательных участков, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:24
2024-03-14T11:24
2024-03-14T11:24
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Для голосования на выборах президента РФ создано более 94 тысяч избирательных участков, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. "Создано участков для голосования свыше 94 тысяч… 91 тысяча 401 избирательный участок, которые образованы в общем порядке… 2538 избирательных участков, которые образованы в местах временного пребывания, 1056 - в больницах, санаториях, в домах отдыха и других местах временного пребывания, 957 - на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, 264 - на территории воинских частей, 121 на местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Кроме того, 43 избирательных участка образовано на предприятиях с непрерывным циклом работы, 38 - в труднодоступных и отдаленных областях, 23 - на железнодорожных вокзалах, 19 - в аэропортах, 10 - на подрядных станциях. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, россия, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
На выборы создали более 94 тысяч участковых избирательных комиссий
Памфилова: более 94 тысяч УИК создали на выборы президента России
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Для голосования на выборах президента РФ создано более 94 тысяч избирательных участков, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Создано участков для голосования свыше 94 тысяч… 91 тысяча 401 избирательный участок, которые образованы в общем порядке… 2538 избирательных участков, которые образованы в местах временного пребывания, 1056 - в больницах, санаториях, в домах отдыха и других местах временного пребывания, 957 - на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, 264 - на территории воинских частей, 121 на местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Кроме того, 43 избирательных участка образовано на предприятиях с непрерывным циклом работы, 38 - в труднодоступных и отдаленных областях, 23 - на железнодорожных вокзалах, 19 - в аэропортах, 10 - на подрядных станциях.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.