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Памфилова сообщила о готовящихся провокациях на выборах президента
Памфилова сообщила о готовящихся провокациях на выборах президента - РИА Новости, 14.03.2024
Памфилова сообщила о готовящихся провокациях на выборах президента
Целый ряд провокаций готовится за рубежом и в России на участках, где будут голосовать россияне на выборах президента РФ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:08
2024-03-14T11:08
2024-03-14T12:07
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Целый ряд провокаций готовится за рубежом и в России на участках, где будут голосовать россияне на выборах президента РФ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Точно знаем и не скрываем, что целый ряд провокаций будет проходить там, где будут голосовать наши граждане за рубежом… Целый ряд они готовят у нас разного рода (провокаций - ред.). Знаете, на самом деле, мы справимся. Не в первый раз и не в последний… За нами подавляющее число нашего народа, который любит страну", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.Она рассказала, что, в частности, готовятся провокации от американского проекта "Голос"*. "Есть у нас очень много информации по поводу… нарушений "Голоса"*, американский проект "Голос"*, - добавила глава ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.* Организация, выполняющая функции иностранного агента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова сообщила о готовящихся провокациях на выборах президента
Памфилова: на выборах президента могут быть провокации, но Россия справится
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Целый ряд провокаций готовится за рубежом и в России на участках, где будут голосовать россияне на выборах президента РФ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Точно знаем и не скрываем, что целый ряд провокаций будет проходить там, где будут голосовать наши граждане за рубежом… Целый ряд они готовят у нас разного рода (провокаций - ред.). Знаете, на самом деле, мы справимся. Не в первый раз и не в последний… За нами подавляющее число нашего народа, который любит страну", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся
Она рассказала, что, в частности, готовятся провокации от американского проекта "Голос"*. "Есть у нас очень много информации по поводу… нарушений "Голоса"*, американский проект "Голос"*, - добавила глава ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента