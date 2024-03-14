https://ria.ru/20240314/vybory-1932890334.html

Памфилова сообщила о готовящихся провокациях на выборах президента

Памфилова сообщила о готовящихся провокациях на выборах президента - РИА Новости, 14.03.2024

Памфилова сообщила о готовящихся провокациях на выборах президента

Целый ряд провокаций готовится за рубежом и в России на участках, где будут голосовать россияне на выборах президента РФ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:08

2024-03-14T11:08

2024-03-14T12:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Целый ряд провокаций готовится за рубежом и в России на участках, где будут голосовать россияне на выборах президента РФ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Точно знаем и не скрываем, что целый ряд провокаций будет проходить там, где будут голосовать наши граждане за рубежом… Целый ряд они готовят у нас разного рода (провокаций - ред.). Знаете, на самом деле, мы справимся. Не в первый раз и не в последний… За нами подавляющее число нашего народа, который любит страну", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.Она рассказала, что, в частности, готовятся провокации от американского проекта "Голос"*. "Есть у нас очень много информации по поводу… нарушений "Голоса"*, американский проект "Голос"*, - добавила глава ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.* Организация, выполняющая функции иностранного агента

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, элла памфилова, цик рф