https://ria.ru/20240314/vybory-1932888792.html

Памфилова назвала обстановку, при которой проводятся выборы, экстремальной

Памфилова назвала обстановку, при которой проводятся выборы, экстремальной - РИА Новости, 14.03.2024

Памфилова назвала обстановку, при которой проводятся выборы, экстремальной

Выборы президента РФ впервые проводятся в сложной, экстремальной ситуации, при токсичной международной атмосфере, сказала председатель Центризбиркома Элла... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:04

2024-03-14T11:04

2024-03-14T11:04

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

цик рф

выборы президента рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ впервые проводятся в сложной, экстремальной ситуации, при токсичной международной атмосфере, сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. "Впервые выборы мы проводим в такой сложной, экстремальной ситуации, когда создана такая токсичная атмосфера международная, конечно, в условиях непрерывных угроз и массы других негативных явлений. Мы все это предусмотрели, нам, в принципе, не впервые, поэтому мы подстраховались. и во всех регионах были определены резервные помещения, места для голосования", - сказала Памфилова. Она уточнила, что 83% резервных помещений (более 52 тысяч) разместят в стационарных зданиях, 17% (более 10 тысяч) при передвижных пунктах голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф