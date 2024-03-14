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Памфилова назвала обстановку, при которой проводятся выборы, экстремальной
Памфилова назвала обстановку, при которой проводятся выборы, экстремальной - РИА Новости, 14.03.2024
Памфилова назвала обстановку, при которой проводятся выборы, экстремальной
Выборы президента РФ впервые проводятся в сложной, экстремальной ситуации, при токсичной международной атмосфере, сказала председатель Центризбиркома Элла... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:04
2024-03-14T11:04
2024-03-14T11:04
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ впервые проводятся в сложной, экстремальной ситуации, при токсичной международной атмосфере, сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. "Впервые выборы мы проводим в такой сложной, экстремальной ситуации, когда создана такая токсичная атмосфера международная, конечно, в условиях непрерывных угроз и массы других негативных явлений. Мы все это предусмотрели, нам, в принципе, не впервые, поэтому мы подстраховались. и во всех регионах были определены резервные помещения, места для голосования", - сказала Памфилова. Она уточнила, что 83% резервных помещений (более 52 тысяч) разместят в стационарных зданиях, 17% (более 10 тысяч) при передвижных пунктах голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
Памфилова назвала обстановку, при которой проводятся выборы, экстремальной
Памфилова: выборы президента РФ проводятся при токсичной международной атмосфере
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ впервые проводятся в сложной, экстремальной ситуации, при токсичной международной атмосфере, сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
"Впервые выборы мы проводим в такой сложной, экстремальной ситуации, когда создана такая токсичная атмосфера международная, конечно, в условиях непрерывных угроз и массы других негативных явлений. Мы все это предусмотрели, нам, в принципе, не впервые, поэтому мы подстраховались. и во всех регионах были определены резервные помещения, места для голосования", - сказала Памфилова.
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Она уточнила, что 83% резервных помещений (более 52 тысяч) разместят в стационарных зданиях, 17% (более 10 тысяч) при передвижных пунктах голосования.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.