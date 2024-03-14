https://ria.ru/20240314/vybory-1932887856.html

На выборы президента России изготовили около 114 миллионов бюллетеней

На выборы президента России изготовили около 114 миллионов бюллетеней - РИА Новости, 14.03.2024

На выборы президента России изготовили около 114 миллионов бюллетеней

На выборы президента России изготовлено более 113,5 миллиона избирательных бюллетеней, все они были доставлены во все 89 субъектов РФ, заявила председатель... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:58

2024-03-14T10:58

2024-03-14T10:58

выборы президента россии — 2024

политика

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выборы президента рф

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На выборы президента России изготовлено более 113,5 миллиона избирательных бюллетеней, все они были доставлены во все 89 субъектов РФ, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Изготовлено всего благодаря нашему решению 113 миллионов 574 тысячи 550 избирательных бюллетеней", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Она добавила, что бюллетени доставлены во все участки в каждый из 89 субъектов РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. . В 29 регионах помимо очного голосования будет также использоваться ДЭГ, это Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф