https://ria.ru/20240314/vybory-1932887856.html
На выборы президента России изготовили около 114 миллионов бюллетеней
На выборы президента России изготовили около 114 миллионов бюллетеней - РИА Новости, 14.03.2024
На выборы президента России изготовили около 114 миллионов бюллетеней
На выборы президента России изготовлено более 113,5 миллиона избирательных бюллетеней, все они были доставлены во все 89 субъектов РФ, заявила председатель... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:58
2024-03-14T10:58
2024-03-14T10:58
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
цик рф
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932881631_0:68:3009:1761_1920x0_80_0_0_5251afdc99571868f35270abdfe9f088.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На выборы президента России изготовлено более 113,5 миллиона избирательных бюллетеней, все они были доставлены во все 89 субъектов РФ, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Изготовлено всего благодаря нашему решению 113 миллионов 574 тысячи 550 избирательных бюллетеней", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Она добавила, что бюллетени доставлены во все участки в каждый из 89 субъектов РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. . В 29 регионах помимо очного голосования будет также использоваться ДЭГ, это Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932881631_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_af9943721a1236dfbfb0cfe1e1667957.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
На выборы президента России изготовили около 114 миллионов бюллетеней
Памфилова: на президентские выборы в России изготовили около 114 млн бюллетеней
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На выборы президента России изготовлено более 113,5 миллиона избирательных бюллетеней, все они были доставлены во все 89 субъектов РФ, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Изготовлено всего благодаря нашему решению 113 миллионов 574 тысячи 550 избирательных бюллетеней", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Она добавила, что бюллетени доставлены во все участки в каждый из 89 субъектов РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. . В 29 регионах помимо очного голосования будет также использоваться ДЭГ, это Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.