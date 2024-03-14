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Захарова ответила на заявление Европарламента о выборах президента России

Захарова ответила на заявление Европарламента о выборах президента России - РИА Новости, 14.03.2024

Захарова ответила на заявление Европарламента о выборах президента России

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на заявление Европарламента о том, что он не будет наблюдать за выборами в России и РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T09:27

2024-03-14T09:27

2024-03-14T11:46

выборы президента россии — 2024

россия

мария захарова

европарламент

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на заявление Европарламента о том, что он не будет наблюдать за выборами в России и комментировать ни сам процесс, ни его результат. "Все запомнили? Я — да. Теперь пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России, и все поймут, что они заврались или душевно нездоровы", — написала она. Голосование на президентских выборах в России пройдет 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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2024

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россия, мария захарова, европарламент, в мире