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Захарова ответила на заявление Европарламента о выборах президента России
Захарова ответила на заявление Европарламента о выборах президента России - РИА Новости, 14.03.2024
Захарова ответила на заявление Европарламента о выборах президента России
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на заявление Европарламента о том, что он не будет наблюдать за выборами в России и РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:27
2024-03-14T09:27
2024-03-14T11:46
выборы президента россии — 2024
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мария захарова
европарламент
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на заявление Европарламента о том, что он не будет наблюдать за выборами в России и комментировать ни сам процесс, ни его результат. "Все запомнили? Я — да. Теперь пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России, и все поймут, что они заврались или душевно нездоровы", — написала она. Голосование на президентских выборах в России пройдет 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, мария захарова, европарламент, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Мария Захарова, Европарламент, В мире
Захарова ответила на заявление Европарламента о выборах президента России
Захарова отреагировала на заявление Европарламента накануне выборов в России