https://ria.ru/20240314/vybory-1932837949.html

Путин назвал выборы шагом в будущее

Путин назвал выборы шагом в будущее - РИА Новости, 14.03.2024

Путин назвал выборы шагом в будущее

Россиянам на выборах главы государства предстоит не просто отдать голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T00:49

2024-03-14T00:49

2024-03-14T00:50

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Россиянам на выборах главы государства предстоит не просто отдать голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы - это шаг в будущее", - отметил Путин в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html

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политика, россия, владимир путин