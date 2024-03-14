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Путин назвал выборы шагом в будущее - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
00:49 14.03.2024 (обновлено: 00:50 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vybory-1932837949.html
Путин назвал выборы шагом в будущее
Путин назвал выборы шагом в будущее - РИА Новости, 14.03.2024
Путин назвал выборы шагом в будущее
Россиянам на выборах главы государства предстоит не просто отдать голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T00:49
2024-03-14T00:50
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Россиянам на выборах главы государства предстоит не просто отдать голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы - это шаг в будущее", - отметил Путин в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал выборы шагом в будущее

Путин: на выборах предстоит не просто голосовать, а заявить о своих устремлениях

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Россиянам на выборах главы государства предстоит не просто отдать голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы - это шаг в будущее", - отметил Путин в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся
Вчера, 13:25
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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