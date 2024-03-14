https://ria.ru/20240314/vsu-1933066829.html
Украинские СМИ сообщили о зверствах офицеров ВСУ
Украинские СМИ сообщили о зверствах офицеров ВСУ - РИА Новости, 14.03.2024
Украинские СМИ сообщили о зверствах офицеров ВСУ
Офицеры ВСУ не считаются с потерями среди личного состава и отправляют солдат на верную смерть, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на рассказ... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T21:55
2024-03-14T21:55
2024-03-14T21:55
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Офицеры ВСУ не считаются с потерями среди личного состава и отправляют солдат на верную смерть, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на рассказ украинского военнослужащего. В материале издания цитируется публикация украинского военнослужащего, пишущего в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) под псевдонимом "Евгений Шароваров". "Командование гнало людей на фарш". Боец ВСУ раскритиковал новых офицеров, которых присылают в армию на место погибших командиров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщает издание, новое "поколение" украинских офицеров, пришедшее на смену погибшим и раненым, относится к происходящему на поле боя как к компьютерной игре, без жалости отправляя десятки солдат на верную смерть ради "точки на карте". Как отмечают журналисты, предыдущие командиры подразделения Шароварова могли отказаться от выполнения самоубийственных приказов, но они были вскоре заменены как "неудобные" для командования. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что власти страны массово штрафуют офицеров ВСУ, в чьих частях произошли случаи дезертирства, однако это лишь настраивает военных против них.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о зверствах офицеров ВСУ
"Страна": офицеры ВСУ не считаются с потерями и отправляют солдат на смерть
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Офицеры ВСУ не считаются с потерями среди личного состава и отправляют солдат на верную смерть, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на рассказ украинского военнослужащего.
В материале издания цитируется публикация украинского военнослужащего, пишущего в соцсети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская) под псевдонимом "Евгений Шароваров".
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"Командование гнало людей на фарш". Боец ВСУ раскритиковал новых офицеров, которых присылают в армию на место погибших командиров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Как сообщает издание, новое "поколение" украинских офицеров, пришедшее на смену погибшим и раненым, относится к происходящему на поле боя как к компьютерной игре, без жалости отправляя десятки солдат на верную смерть ради "точки на карте".
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Как отмечают журналисты, предыдущие командиры подразделения Шароварова могли отказаться от выполнения самоубийственных приказов, но они были вскоре заменены как "неудобные" для командования.
Ранее бывший премьер-министр Украины
Николай Азаров заявил, что власти страны массово штрафуют офицеров ВСУ, в чьих частях произошли случаи дезертирства, однако это лишь настраивает военных против них.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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