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Губернатор Петербурга ждет новых возможностей развития после запуска ВСМ - РИА Новости, 14.03.2024
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19:20 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/vsm-1933042698.html
Губернатор Петербурга ждет новых возможностей развития после запуска ВСМ
Губернатор Петербурга ждет новых возможностей развития после запуска ВСМ - РИА Новости, 14.03.2024
Губернатор Петербурга ждет новых возможностей развития после запуска ВСМ
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург создаст новые возможности развития для бизнеса и туризма, считает... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:20
2024-03-14T19:20
экономика
санкт-петербург
россия
москва
александр беглов
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург создаст новые возможности развития для бизнеса и туризма, считает губернатор Северной столицы Александр Беглов. Ранее в четверг президент России Владимир Путин по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в видеоконференции принял участие Беглов. По его словам, проект ВСМ для Петербурга имеет стратегическое значение. "Это новый импульс развития не только для города, но всей территории между двумя столицами. Это новые возможности для бизнеса, рост потока туристов", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он напомнил, что на совещании по проекту ВСМ в феврале этого года президент поручил регионам, по территории которых пройдет трасса, детально и подробно проработать проект. "Петербург максимально ответственно подошел к поручению главы государства. Строительство магистрали уже отражено в Генеральном плане Санкт-Петербурга. В границах города, в частности, планируется реконструкция станции Санкт-Петербург-Главный и строительство технической станции Обухово-2 ВСМ", - отметил губернатор. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20240229/vsm-1930243637.html
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экономика, санкт-петербург, россия, москва, александр беглов, владимир путин
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Александр Беглов, Владимир Путин
Губернатор Петербурга ждет новых возможностей развития после запуска ВСМ

Беглов: реализация ВСМ создаст новые возможности развития для бизнеса и туризма

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург создаст новые возможности развития для бизнеса и туризма, считает губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в видеоконференции принял участие Беглов. По его словам, проект ВСМ для Петербурга имеет стратегическое значение.
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"Это новый импульс развития не только для города, но всей территории между двумя столицами. Это новые возможности для бизнеса, рост потока туристов", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что на совещании по проекту ВСМ в феврале этого года президент поручил регионам, по территории которых пройдет трасса, детально и подробно проработать проект. "Петербург максимально ответственно подошел к поручению главы государства. Строительство магистрали уже отражено в Генеральном плане Санкт-Петербурга. В границах города, в частности, планируется реконструкция станции Санкт-Петербург-Главный и строительство технической станции Обухово-2 ВСМ", - отметил губернатор.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияМоскваАлександр БегловВладимир Путин
 
 
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