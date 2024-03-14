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Проект ВСМ с экономической стороны отработан и готов, доложил вице-премьер - РИА Новости, 14.03.2024
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16:08 14.03.2024
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Проект ВСМ с экономической стороны отработан и готов, доложил вице-премьер
Проект ВСМ с экономической стороны отработан и готов, доложил вице-премьер - РИА Новости, 14.03.2024
Проект ВСМ с экономической стороны отработан и готов, доложил вице-премьер
Проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург с экономической стороны отработан и готов, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:08
2024-03-14T16:08
экономика
россия
москва
санкт-петербург
андрей белоусов
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург с экономической стороны отработан и готов, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, строительство которой стартует в России. Для такой ВСМ потребуются и поезда. "В соответствии с Вашим поручением мы еще раз проработали все экономические аспекты этого проекта, те вопросы, которые были поставлены у Вас на совещании, в том числе источники финансирования", - сказал Белоусов. "На сегодняшний день все вопросы решены и мы соптимизировали в соответствии с Вашими поручениями финансовые источники, решили вопросы о более справедливом распределении рисков и гарантий по этим рискам. Поэтому с экономической стороны этот проект сегодня полностью отработан и готов. И мы готовы к подписанию соответствующих уже нормативных регуляторных документов, включая договор о концессии", - добавил он.
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, андрей белоусов
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Андрей Белоусов
Проект ВСМ с экономической стороны отработан и готов, доложил вице-премьер

Белоусов: проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург экономически отработан и готов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург с экономической стороны отработан и готов, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, строительство которой стартует в России. Для такой ВСМ потребуются и поезда.
"В соответствии с Вашим поручением мы еще раз проработали все экономические аспекты этого проекта, те вопросы, которые были поставлены у Вас на совещании, в том числе источники финансирования", - сказал Белоусов.
"На сегодняшний день все вопросы решены и мы соптимизировали в соответствии с Вашими поручениями финансовые источники, решили вопросы о более справедливом распределении рисков и гарантий по этим рискам. Поэтому с экономической стороны этот проект сегодня полностью отработан и готов. И мы готовы к подписанию соответствующих уже нормативных регуляторных документов, включая договор о концессии", - добавил он.
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ЭкономикаРоссияМоскваСанкт-ПетербургАндрей Белоусов
 
 
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