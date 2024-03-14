https://ria.ru/20240314/vsm-1932988647.html

Проект ВСМ с экономической стороны отработан и готов, доложил вице-премьер

Проект ВСМ с экономической стороны отработан и готов, доложил вице-премьер - РИА Новости, 14.03.2024

Проект ВСМ с экономической стороны отработан и готов, доложил вице-премьер

Проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург с экономической стороны отработан и готов, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:08

2024-03-14T16:08

2024-03-14T16:08

экономика

россия

москва

санкт-петербург

андрей белоусов

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург с экономической стороны отработан и готов, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, строительство которой стартует в России. Для такой ВСМ потребуются и поезда. "В соответствии с Вашим поручением мы еще раз проработали все экономические аспекты этого проекта, те вопросы, которые были поставлены у Вас на совещании, в том числе источники финансирования", - сказал Белоусов. "На сегодняшний день все вопросы решены и мы соптимизировали в соответствии с Вашими поручениями финансовые источники, решили вопросы о более справедливом распределении рисков и гарантий по этим рискам. Поэтому с экономической стороны этот проект сегодня полностью отработан и готов. И мы готовы к подписанию соответствующих уже нормативных регуляторных документов, включая договор о концессии", - добавил он.

https://ria.ru/20240215/poezda-1927693074.html

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москва

санкт-петербург

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Кирилл Волков

экономика, россия, москва, санкт-петербург, андрей белоусов