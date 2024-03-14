https://ria.ru/20240314/vsm-1932978596.html
Путин призвал строить ВСМ Москва — Петербург по российским технологиям
Путин призвал строить ВСМ Москва — Петербург по российским технологиям - РИА Новости, 14.03.2024
Путин призвал строить ВСМ Москва — Петербург по российским технологиям
Строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" и АЭС в Ленинградской области должно проходить при использовании отечественных технологий,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:34
2024-03-14T15:34
2024-03-14T17:34
экономика
технологии
россия
ленинградская область
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" и АЭС в Ленинградской области должно проходить при использовании отечественных технологий, заявил президент России Владимир Путин "Особо подчеркну, что в ходе строительства должны применяться прежде всего отечественные разработки и оборудование. Это важно для дальнейшего укрепления технологической независимости страны. Напомню, что именно такая задача была поставлена и в послании Федеральному собранию", - сказал Путин во время начала реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Петербург". Он подчеркнул, что два этих объекта важны для экономики, промышленности, для наращивания инфраструктурного технологического и энергетического потенциала, а также для развития регионов России и повышения качества жизни людей.
https://ria.ru/20240314/vsm-1932977342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, ленинградская область, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Ленинградская область, Владимир Путин
Путин призвал строить ВСМ Москва — Петербург по российским технологиям
Путин призвал использовать в строительстве ВСМ Москва — Петербург технологии РФ
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" и АЭС в Ленинградской области должно проходить при использовании отечественных технологий, заявил президент России Владимир Путин
"Особо подчеркну, что в ходе строительства должны применяться прежде всего отечественные разработки и оборудование. Это важно для дальнейшего укрепления технологической независимости страны. Напомню, что именно такая задача была поставлена и в послании Федеральному собранию", - сказал Путин во время начала реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Петербург".
Он подчеркнул, что два этих объекта важны для экономики, промышленности, для наращивания инфраструктурного технологического и энергетического потенциала, а также для развития регионов России и повышения качества жизни людей.
Россия способна реализовать проект ВСМ Москва — Петербург, заявил Путин