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Путин призвал строить ВСМ Москва — Петербург по российским технологиям - РИА Новости, 14.03.2024
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15:34 14.03.2024 (обновлено: 17:34 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vsm-1932978596.html
Путин призвал строить ВСМ Москва — Петербург по российским технологиям
Путин призвал строить ВСМ Москва — Петербург по российским технологиям - РИА Новости, 14.03.2024
Путин призвал строить ВСМ Москва — Петербург по российским технологиям
Строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" и АЭС в Ленинградской области должно проходить при использовании отечественных технологий,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:34
2024-03-14T17:34
экономика
технологии
россия
ленинградская область
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" и АЭС в Ленинградской области должно проходить при использовании отечественных технологий, заявил президент России Владимир Путин "Особо подчеркну, что в ходе строительства должны применяться прежде всего отечественные разработки и оборудование. Это важно для дальнейшего укрепления технологической независимости страны. Напомню, что именно такая задача была поставлена и в послании Федеральному собранию", - сказал Путин во время начала реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Петербург". Он подчеркнул, что два этих объекта важны для экономики, промышленности, для наращивания инфраструктурного технологического и энергетического потенциала, а также для развития регионов России и повышения качества жизни людей.
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экономика, технологии, россия, ленинградская область, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Ленинградская область, Владимир Путин
Путин призвал строить ВСМ Москва — Петербург по российским технологиям

Путин призвал использовать в строительстве ВСМ Москва — Петербург технологии РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" и АЭС в Ленинградской области должно проходить при использовании отечественных технологий, заявил президент России Владимир Путин
"Особо подчеркну, что в ходе строительства должны применяться прежде всего отечественные разработки и оборудование. Это важно для дальнейшего укрепления технологической независимости страны. Напомню, что именно такая задача была поставлена и в послании Федеральному собранию", - сказал Путин во время начала реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Петербург".
Он подчеркнул, что два этих объекта важны для экономики, промышленности, для наращивания инфраструктурного технологического и энергетического потенциала, а также для развития регионов России и повышения качества жизни людей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Россия способна реализовать проект ВСМ Москва — Петербург, заявил Путин
Вчера, 15:30
 
ЭкономикаТехнологииРоссияЛенинградская областьВладимир Путин
 
 
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