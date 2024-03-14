https://ria.ru/20240314/vsm-1932978596.html

Путин призвал строить ВСМ Москва — Петербург по российским технологиям

Путин призвал строить ВСМ Москва — Петербург по российским технологиям - РИА Новости, 14.03.2024

Путин призвал строить ВСМ Москва — Петербург по российским технологиям

Строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" и АЭС в Ленинградской области должно проходить при использовании отечественных технологий,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:34

2024-03-14T15:34

2024-03-14T17:34

экономика

технологии

россия

ленинградская область

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" и АЭС в Ленинградской области должно проходить при использовании отечественных технологий, заявил президент России Владимир Путин "Особо подчеркну, что в ходе строительства должны применяться прежде всего отечественные разработки и оборудование. Это важно для дальнейшего укрепления технологической независимости страны. Напомню, что именно такая задача была поставлена и в послании Федеральному собранию", - сказал Путин во время начала реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Петербург". Он подчеркнул, что два этих объекта важны для экономики, промышленности, для наращивания инфраструктурного технологического и энергетического потенциала, а также для развития регионов России и повышения качества жизни людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, ленинградская область, владимир путин