https://ria.ru/20240314/vsm-1932977342.html

Россия способна реализовать проект ВСМ Москва — Петербург, заявил Путин

Россия способна реализовать проект ВСМ Москва — Петербург, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2024

Россия способна реализовать проект ВСМ Москва — Петербург, заявил Путин

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что все планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:30

2024-03-14T15:30

2024-03-14T15:37

экономика

россия

москва

санкт-петербург

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что все планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" и по АЭС в Ленинградской области будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне."Сегодня мы даем старт сразу двум масштабным, значимым проектам - созданию седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург". По каждому из них предстоит большая, напряженная работа", — заявил Путин на мероприятии, посвященном двум этим проектам.Он пожелал успехов всем, кто будет принимать участие в этой работе."Уверен, что все планы будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне. Подчеркну, два этих объекта очень важны для экономики, промышленности, для наращивания нашего инфраструктурного, технологического, энергетического потенциала, для развития регионов и повышения качества жизни людей", - заявил президент РФ.

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россия

москва

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин