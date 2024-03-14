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Россия способна реализовать проект ВСМ Москва — Петербург, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2024
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15:30 14.03.2024 (обновлено: 15:37 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vsm-1932977342.html
Россия способна реализовать проект ВСМ Москва — Петербург, заявил Путин
Россия способна реализовать проект ВСМ Москва — Петербург, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2024
Россия способна реализовать проект ВСМ Москва — Петербург, заявил Путин
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что все планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:30
2024-03-14T15:37
экономика
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что все планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" и по АЭС в Ленинградской области будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне."Сегодня мы даем старт сразу двум масштабным, значимым проектам - созданию седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург". По каждому из них предстоит большая, напряженная работа", — заявил Путин на мероприятии, посвященном двум этим проектам.Он пожелал успехов всем, кто будет принимать участие в этой работе."Уверен, что все планы будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне. Подчеркну, два этих объекта очень важны для экономики, промышленности, для наращивания нашего инфраструктурного, технологического, энергетического потенциала, для развития регионов и повышения качества жизни людей", - заявил президент РФ.
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Россия способна реализовать проект ВСМ Москва — Петербург, заявил Путин

Путин: пора переходить к практической реализации проекта ВСМ "Москва —Петербург"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что все планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" и по АЭС в Ленинградской области будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне.
"Сегодня мы даем старт сразу двум масштабным, значимым проектам - созданию седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург". По каждому из них предстоит большая, напряженная работа", — заявил Путин на мероприятии, посвященном двум этим проектам.
Он пожелал успехов всем, кто будет принимать участие в этой работе.
"Уверен, что все планы будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне. Подчеркну, два этих объекта очень важны для экономики, промышленности, для наращивания нашего инфраструктурного, технологического, энергетического потенциала, для развития регионов и повышения качества жизни людей", - заявил президент РФ.
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