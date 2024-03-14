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Минтранс объявил о начале строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 14.03.2024
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15:23 14.03.2024 (обновлено: 16:53 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vsm-1932975433.html
Минтранс объявил о начале строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Минтранс объявил о начале строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 14.03.2024
Минтранс объявил о начале строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Министр транспорта России Виталий Савельев заявил в четверг о старте строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ)... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:23
2024-03-14T16:53
москва
санкт-петербург
россия
виталий савельев
владимир путин
экономика
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр транспорта России Виталий Савельев заявил в четверг о старте строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург.Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи участвует в мероприятии, посвященном началу реализации проекта."Сегодня мы даем старт глобальному проекту - строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург", - сообщил Савельев в четверг. Он напомнил, что поезда будут ходить на этом маршруте со скоростью до 400 километров в час, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут вместо нынешних 4 часов, между Москвой и Тверью будет 39 минут, между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом - 29 минут."Мы очень надеемся, что мы реализуем этот проект в указанные сроки", - добавил министр.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
https://ria.ru/20240215/vsm-1927685151.html
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москва, санкт-петербург, россия, виталий савельев, владимир путин, экономика, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Виталий Савельев, Владимир Путин, Экономика, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс объявил о начале строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Савельев: сегодня дается старт строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы"
Модель высокоскоростного электропоезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Модель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр транспорта России Виталий Савельев заявил в четверг о старте строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург.
Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи участвует в мероприятии, посвященном началу реализации проекта.
Президент РФ В. Путин
Путин заявил, что ВСМ — это не игрушки, их надо развивать
15 февраля, 22:21
"Сегодня мы даем старт глобальному проекту - строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург", - сообщил Савельев в четверг. Он напомнил, что поезда будут ходить на этом маршруте со скоростью до 400 километров в час, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут вместо нынешних 4 часов, между Москвой и Тверью будет 39 минут, между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом - 29 минут.
"Мы очень надеемся, что мы реализуем этот проект в указанные сроки", - добавил министр.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
Министр транспорта Виталий Савельев на совещании по ВСМ Москва - Санкт-Петербург
Минтранс оценил затраты на первую партию поездов для ВСМ
15 февраля, 23:36
 
МоскваСанкт-ПетербургРоссияВиталий СавельевВладимир ПутинЭкономикаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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