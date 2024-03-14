https://ria.ru/20240314/vsm-1932975433.html

Минтранс объявил о начале строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Минтранс объявил о начале строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 14.03.2024

Минтранс объявил о начале строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил в четверг о старте строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ)... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:23

2024-03-14T15:23

2024-03-14T16:53

москва

санкт-петербург

россия

виталий савельев

владимир путин

экономика

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр транспорта России Виталий Савельев заявил в четверг о старте строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург.Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи участвует в мероприятии, посвященном началу реализации проекта."Сегодня мы даем старт глобальному проекту - строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург", - сообщил Савельев в четверг. Он напомнил, что поезда будут ходить на этом маршруте со скоростью до 400 километров в час, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут вместо нынешних 4 часов, между Москвой и Тверью будет 39 минут, между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом - 29 минут."Мы очень надеемся, что мы реализуем этот проект в указанные сроки", - добавил министр.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.

https://ria.ru/20240215/vsm-1927685151.html

https://ria.ru/20240215/poezda-1927693074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, санкт-петербург, россия, виталий савельев, владимир путин, экономика, министерство транспорта рф (минтранс россии)