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В Магаданской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 14.03.2024
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05:16 14.03.2024 (обновлено: 05:23 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vertolet-1932847852.html
В Магаданской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Магаданской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 14.03.2024
В Магаданской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области, спасатели готовятся к вылету на место ЧП, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T05:16
2024-03-14T05:23
происшествия
магаданская область
россия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области, спасатели готовятся к вылету на место ЧП, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области", — сказал собеседник агентства, добавив, что информации о пострадавших и погибших пока нет.По его словам, вертолет спасателей готовится к вылету к месту ЧП, однако чтобы добраться к Ми-8, потребуется несколько часов.
https://ria.ru/20231204/mi-2-1913586583.html
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происшествия, магаданская область, россия
Происшествия, Магаданская область, Россия
В Магаданской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Экстренные службы: в Магаданской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВертолет аварийно-спасательной службы
Вертолет аварийно-спасательной службы - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вертолет аварийно-спасательной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области, спасатели готовятся к вылету на место ЧП, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области", — сказал собеседник агентства, добавив, что информации о пострадавших и погибших пока нет.
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По его словам, вертолет спасателей готовится к вылету к месту ЧП, однако чтобы добраться к Ми-8, потребуется несколько часов.
 
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