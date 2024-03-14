https://ria.ru/20240314/vertolet-1932847852.html

В Магаданской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Магаданской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 14.03.2024

В Магаданской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области, спасатели готовятся к вылету на место ЧП, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T05:16

2024-03-14T05:16

2024-03-14T05:23

происшествия

магаданская область

россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области, спасатели готовятся к вылету на место ЧП, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области", — сказал собеседник агентства, добавив, что информации о пострадавших и погибших пока нет.По его словам, вертолет спасателей готовится к вылету к месту ЧП, однако чтобы добраться к Ми-8, потребуется несколько часов.

https://ria.ru/20231204/mi-2-1913586583.html

магаданская область

россия

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2024

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происшествия, магаданская область, россия