Двое жителей Белгорода погибли от снаряда РСЗО Vampire, показал анализ
К гибели двух чедлвек привел обстрел Белгорода ракетами чешской РСЗО Vampire
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Двое жителей Белгорода погибли в четверг в результате обстрела города ракетами чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, следует из анализа фотографии обломка ракеты.
Сегодня утром Белгород и другие территории региона подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших в городе, несколько жителей получили ранения. Согласно данным Минобороны РФ, около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО были уничтожены восемь украинских реактивных снарядов.
Опубликованное губернатором региона фото обломка реактивного снаряда показывает, что это хвостовая часть ракеты чешской системы RM-70 Vampire, которая является вариантом БМ-21 "Град".
Производимые в Европе ракеты к RM-70 Vampire имеют отличия от советских и российских аналогов, в том числе в плане крепления хвостового оперения, что хорошо заметно на снимках.
Чешская система с кодовым обозначением НАТО М1972 активно применяется ВСУ для террористических обстрелов российских территорий.