https://ria.ru/20240314/vampire-1932974795.html

Двое жителей Белгорода погибли от снаряда РСЗО Vampire, показал анализ

Двое жителей Белгорода погибли от снаряда РСЗО Vampire, показал анализ - РИА Новости, 14.03.2024

Двое жителей Белгорода погибли от снаряда РСЗО Vampire, показал анализ

Двое жителей Белгорода погибли в четверг в результате обстрела города ракетами чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, следует из анализа... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:21

2024-03-14T15:21

2024-03-14T15:21

специальная военная операция на украине

белгород

россия

белгородская область

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Двое жителей Белгорода погибли в четверг в результате обстрела города ракетами чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, следует из анализа фотографии обломка ракеты. Сегодня утром Белгород и другие территории региона подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших в городе, несколько жителей получили ранения. Согласно данным Минобороны РФ, около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО были уничтожены восемь украинских реактивных снарядов. Опубликованное губернатором региона фото обломка реактивного снаряда показывает, что это хвостовая часть ракеты чешской системы RM-70 Vampire, которая является вариантом БМ-21 "Град". Производимые в Европе ракеты к RM-70 Vampire имеют отличия от советских и российских аналогов, в том числе в плане крепления хвостового оперения, что хорошо заметно на снимках. Чешская система с кодовым обозначением НАТО М1972 активно применяется ВСУ для террористических обстрелов российских территорий.

https://ria.ru/20240314/obstrely-1932850813.html

https://ria.ru/20240313/obstrel-1932775471.html

белгород

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгород, россия, белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины