https://ria.ru/20240314/ukraina-1933076644.html

США отрицают присутствие американцев на Украине, обслуживающих ЗРК Patriot

США отрицают присутствие американцев на Украине, обслуживающих ЗРК Patriot - РИА Новости, 14.03.2024

США отрицают присутствие американцев на Украине, обслуживающих ЗРК Patriot

На Украине нет американских военнослужащих, которые эксплуатировали бы зенитные ракетные комплексы Patriot или любую другую военную технику, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T23:39

2024-03-14T23:39

2024-03-14T23:39

в мире

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. На Украине нет американских военнослужащих, которые эксплуатировали бы зенитные ракетные комплексы Patriot или любую другую военную технику, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона. "На Украине нет американских военнослужащих, обслуживающих ЗРК Patriot или любую другую технику. Как вы, возможно, помните, в прошлом году Украина направила своих военнослужащих в США для прохождения обучения по системам Patriot", - сказал представитель американского военного ведомства. Ранее в тот же день ведущий российский специалист по системам ПВО Алексей Леонков заявил РИА Новости, что США применяют на Украине новую версию ЗРК Patriot с интегрированными на автомобильное шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами, которыми могут управлять только американские боевые расчеты.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина