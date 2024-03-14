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США отрицают присутствие американцев на Украине, обслуживающих ЗРК Patriot
США отрицают присутствие американцев на Украине, обслуживающих ЗРК Patriot - РИА Новости, 14.03.2024
США отрицают присутствие американцев на Украине, обслуживающих ЗРК Patriot
На Украине нет американских военнослужащих, которые эксплуатировали бы зенитные ракетные комплексы Patriot или любую другую военную технику, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:39
2024-03-14T23:39
2024-03-14T23:39
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. На Украине нет американских военнослужащих, которые эксплуатировали бы зенитные ракетные комплексы Patriot или любую другую военную технику, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона. "На Украине нет американских военнослужащих, обслуживающих ЗРК Patriot или любую другую технику. Как вы, возможно, помните, в прошлом году Украина направила своих военнослужащих в США для прохождения обучения по системам Patriot", - сказал представитель американского военного ведомства. Ранее в тот же день ведущий российский специалист по системам ПВО Алексей Леонков заявил РИА Новости, что США применяют на Украине новую версию ЗРК Patriot с интегрированными на автомобильное шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами, которыми могут управлять только американские боевые расчеты.
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в мире, сша, украина
США отрицают присутствие американцев на Украине, обслуживающих ЗРК Patriot
Пентагон отрицает присутствие военных США на Украине, обслуживающих ЗРК Patriot
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. На Украине нет американских военнослужащих, которые эксплуатировали бы зенитные ракетные комплексы Patriot или любую другую военную технику, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона.
"На Украине нет американских военнослужащих, обслуживающих ЗРК Patriot или любую другую технику. Как вы, возможно, помните, в прошлом году Украина направила своих военнослужащих в США для прохождения обучения по системам Patriot", - сказал представитель американского военного ведомства.
Ранее в тот же день ведущий российский специалист по системам ПВО Алексей Леонков
заявил РИА Новости, что США
применяют на Украине
новую версию ЗРК Patriot с интегрированными на автомобильное шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами, которыми могут управлять только американские боевые расчеты.
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины