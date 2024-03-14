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Минобороны Болгарии заявило об отправке бронетранспортеров на Украину - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:44 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/ukraina-1933057536.html
Минобороны Болгарии заявило об отправке бронетранспортеров на Украину
Минобороны Болгарии заявило об отправке бронетранспортеров на Украину - РИА Новости, 14.03.2024
Минобороны Болгарии заявило об отправке бронетранспортеров на Украину
Министр обороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину, передает в четверг агентство Novinite. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T20:44
2024-03-14T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
нато
сергей лавров
украина
болгария
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину, передает в четверг агентство Novinite. "Операция по транспортировке бронированных машин началась 29 января, первый конвой из 30 вагонов отправился седьмого марта", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова министра. По словам Тагаева, в транспортировке были задействованы 240 военнослужащих, отправка обошлась более чем в 170 тысяч левов (около 95 тысяч долларов). Шестого марта телеканал bTV сообщал о том, что болгарские военные начали транспортировку партии подержанной бронетехники на Украину. На фотографиях было видно, что бронемашины выкрашены в ярко лазоревый цвет. Ранее портал Euractiv со ссылкой на болгарских депутатов сообщал о том, что власти Болгарии задерживают поставку 100 бронетранспортеров на Украину, так как министерство обороны страны попросило НАТО "покрыть транспортные расходы". Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД. Соглашение было ратифицировано 22 ноября в рамках решения парламента о дополнительном предоставлении Украине военно-технической поддержки. Согласно этим договоренностям, украинской стороне будет предоставлена бронированная техника с имеющимся у нее вооружением, а также запасные части для ее обслуживания. Речь идет примерно о 100 бронетранспортерах, которые были произведены около 40 лет назад. Они хранятся на складах болгарского МВД и не используются правоохранителями. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240314/zrk-1932844271.html
https://ria.ru/20240314/taurus-1932968263.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, нато, сергей лавров, украина, болгария, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Сергей Лавров, Украина, Болгария, Россия
Минобороны Болгарии заявило об отправке бронетранспортеров на Украину

Министр обороны Болгарии заявил об отправке партии бронетранспортеров на Украину

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew KeelerБолгарский БТР-60
Болгарский БТР-60 - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew Keeler
Болгарский БТР-60. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину, передает в четверг агентство Novinite.
"Операция по транспортировке бронированных машин началась 29 января, первый конвой из 30 вагонов отправился седьмого марта", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова министра.
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По словам Тагаева, в транспортировке были задействованы 240 военнослужащих, отправка обошлась более чем в 170 тысяч левов (около 95 тысяч долларов).
Шестого марта телеканал bTV сообщал о том, что болгарские военные начали транспортировку партии подержанной бронетехники на Украину. На фотографиях было видно, что бронемашины выкрашены в ярко лазоревый цвет.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на болгарских депутатов сообщал о том, что власти Болгарии задерживают поставку 100 бронетранспортеров на Украину, так как министерство обороны страны попросило НАТО "покрыть транспортные расходы".
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Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД. Соглашение было ратифицировано 22 ноября в рамках решения парламента о дополнительном предоставлении Украине военно-технической поддержки. Согласно этим договоренностям, украинской стороне будет предоставлена бронированная техника с имеющимся у нее вооружением, а также запасные части для ее обслуживания. Речь идет примерно о 100 бронетранспортерах, которые были произведены около 40 лет назад. Они хранятся на складах болгарского МВД и не используются правоохранителями.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОСергей ЛавровУкраинаБолгарияРоссия
 
 
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