Минобороны Болгарии заявило об отправке бронетранспортеров на Украину
Министр обороны Болгарии заявил об отправке партии бронетранспортеров на Украину
Болгарский БТР-60. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину, передает в четверг агентство Novinite.
"Операция по транспортировке бронированных машин началась 29 января, первый конвой из 30 вагонов отправился седьмого марта", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова министра.
По словам Тагаева, в транспортировке были задействованы 240 военнослужащих, отправка обошлась более чем в 170 тысяч левов (около 95 тысяч долларов).
Шестого марта телеканал bTV сообщал о том, что болгарские военные начали транспортировку партии подержанной бронетехники на Украину. На фотографиях было видно, что бронемашины выкрашены в ярко лазоревый цвет.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на болгарских депутатов сообщал о том, что власти Болгарии задерживают поставку 100 бронетранспортеров на Украину, так как министерство обороны страны попросило НАТО "покрыть транспортные расходы".
Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД. Соглашение было ратифицировано 22 ноября в рамках решения парламента о дополнительном предоставлении Украине военно-технической поддержки. Согласно этим договоренностям, украинской стороне будет предоставлена бронированная техника с имеющимся у нее вооружением, а также запасные части для ее обслуживания. Речь идет примерно о 100 бронетранспортерах, которые были произведены около 40 лет назад. Они хранятся на складах болгарского МВД и не используются правоохранителями.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.