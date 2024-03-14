https://ria.ru/20240314/ukraina-1933036769.html

МИД Швейцарии надеется на вовлечение России в переговоры по Украине

МИД Швейцарии надеется на вовлечение России в переговоры по Украине - РИА Новости, 14.03.2024

МИД Швейцарии надеется на вовлечение России в переговоры по Украине

Процесс поиска мира на Украине, начатый Швейцарией, должен в конечном итоге позволить вовлечь Россию, цель состоит не в том, чтобы принять во внимание только... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:46

2024-03-14T18:46

2024-03-14T18:50

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ЖЕНЕВА, 14 мар – РИА Новости. Процесс поиска мира на Украине, начатый Швейцарией, должен в конечном итоге позволить вовлечь Россию, цель состоит не в том, чтобы принять во внимание только западную точку зрения, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо. В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально. "МИД Швейцарии следует инклюзивному подходу, который выходит за рамки только западной территории. Такой подход швейцарского дипломатического аппарата направлен на то, чтобы начать конструктивный процесс, который мог бы привести к миру. Для МИД очевидно, что этот процесс должен в конечном итоге позволить России участвовать в мирной динамике", - сказал он. Бидо добавил, что Швейцария поддерживает контакты по этому вопросу с Китаем, Индией, Бразилией, Южной Африкой и Саудовской Аравией, поскольку "крайне важно" объединить различные точки зрения и предложения по возможному пути к "справедливому миру"."Конференция является центральной темой всех встреч и поездок главы МИД Иньяцио Кассиса. Помимо главы МИД, другие представители ведомства в настоящее время обсуждают в ходе бесед с ключевыми странами какие основы необходимы и актуальны для того, чтобы сделать возможной мирную конференцию или настоящий мирный процесс. Государственный секретарь МИД Александр Фазель, например, находится на этой неделе в Бразилии, чтобы обсудить эти вопросы с президентом Бразилии и министерством иностранных дел", - отметил представитель МИД Швейцарии.Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Он заявил РИА Новости, что Россия будет приглашена. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.

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https://ria.ru/20240124/shveytsariya-1923167766.html

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929256582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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