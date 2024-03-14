https://ria.ru/20240314/ukraina-1933005629.html

"Они мертвы": в США раскрыли ужасающую деталь о ситуации на Украине

"Они мертвы": в США раскрыли ужасающую деталь о ситуации на Украине - РИА Новости, 14.03.2024

"Они мертвы": в США раскрыли ужасающую деталь о ситуации на Украине

Украина не способна ничего поменять в конфликте, так как ее население не хочет воевать с Россией, заявил журналист Breaking Points Саагар Энджети. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:06

2024-03-14T17:06

2024-03-14T18:25

специальная военная операция на украине

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уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украина не способна ничего поменять в конфликте, так как ее население не хочет воевать с Россией, заявил журналист Breaking Points Саагар Энджети.В эфире программы он обсудил случаи, когда украинские пограничники избивали граждан, пытавшихся покинуть страну, чтобы избежать призыва. Журналист заявил, что такие факты свидетельствуют не только о жестокости украинских властей по отношению к собственным гражданам, но и об отчаянном положении людей, не желающих воевать. Энджети также раскритиковал главу ЦРУ Уильяма Бернса, заявившего, что без американской помощи Украине грозит череда серьезных поражений. Журналист назвал ироничным тот факт, что американцы должны помогать Киеву в надежде на перемены."Статус-кво нельзя изменить, если ваше население не хочет воевать, свидетельство чему вы видели. Большинство из тех, кто хотел воевать, или мертвы, или искалечены", — заявил журналист.По мнению Энджети, предоставление американской помощи Украине может еще больше усложнить ситуацию, создав для Киева такие риски, при которых США придется вмешаться в конфликт."И это, конечно, приведет к третьей мировой войне", — предупредил он.Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год. По мнению Бернса, отсутствие новой военной помощи приведет к еще большему отступлению ВСУ и потерям занимаемых украинскими войсками населенных пунктов в этом году.

https://ria.ru/20240314/frantsiya-1932983543.html

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932971197.html

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в мире, украина, сша, россия, киев, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины