https://ria.ru/20240314/ukraina-1932991524.html
Глава МИД Греции назвал ситуацию на Украине ужасной
Глава МИД Греции назвал ситуацию на Украине ужасной - РИА Новости, 14.03.2024
Глава МИД Греции назвал ситуацию на Украине ужасной
Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис охарактеризовал ситуацию на Украине как ужасную и заявил, что Украина достигла нулевой точки. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:15
2024-03-14T16:15
2024-03-14T16:15
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АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис охарактеризовал ситуацию на Украине как ужасную и заявил, что Украина достигла нулевой точки. В ходе обсуждения актуальных проблем на форуме Восточной Македонии и Фракии в Александруполисе Герапетритис заявил, что отправки греческих военных на Украину не будет, но Афины продолжат поддерживать Киев. "Я хочу сказать вам, что ситуация на Украине ужасная, мрачная, и я знаю, что сегодня это может показаться банальностью, но она достигла нулевой точки для Украины", - сказала министр. Он также заявил о продолжении и усилении российских атак. "Украина с течением времени оказывается во все более сложном положении. Международное сообщество выражает свою солидарность, но этого не всегда достаточно", - сказал Герапетритис. По его словам, для него и для Греции поддержать Украину всеми средствами, политически и военными материалами – "это абсолютная необходимость и национальный долг". На вопрос, есть ли мысли об оказании Украине иной помощи, помимо материально-технической, Герапетритис заявил, что "не будет миссии, если вы имеете в виду военные подразделения". "То есть отправки греческих военных частей не будет. Мы будем продолжать укреплять Украину", - сказал глава МИД.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, греция, вооруженные силы украины, мид греции
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Греция, Вооруженные силы Украины, МИД Греции
Глава МИД Греции назвал ситуацию на Украине ужасной
Глава МИД Греции Герапетритис: ситуация на Украине достигла нулевой точки
АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис охарактеризовал ситуацию на Украине как ужасную и заявил, что Украина достигла нулевой точки.
В ходе обсуждения актуальных проблем на форуме Восточной Македонии и Фракии в Александруполисе Герапетритис заявил, что отправки греческих военных на Украину не будет, но Афины
продолжат поддерживать Киев
.
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"Я хочу сказать вам, что ситуация на Украине ужасная, мрачная, и я знаю, что сегодня это может показаться банальностью, но она достигла нулевой точки для Украины", - сказала министр. Он также заявил о продолжении и усилении российских атак.
"Украина с течением времени оказывается во все более сложном положении. Международное сообщество выражает свою солидарность, но этого не всегда достаточно", - сказал Герапетритис. По его словам, для него и для Греции поддержать Украину всеми средствами, политически и военными материалами – "это абсолютная необходимость и национальный долг".
На вопрос, есть ли мысли об оказании Украине иной помощи, помимо материально-технической, Герапетритис заявил, что "не будет миссии, если вы имеете в виду военные подразделения". "То есть отправки греческих военных частей не будет. Мы будем продолжать укреплять Украину", - сказал глава МИД.
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