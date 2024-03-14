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Глава МИД Греции назвал ситуацию на Украине ужасной - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932991524.html
Глава МИД Греции назвал ситуацию на Украине ужасной
Глава МИД Греции назвал ситуацию на Украине ужасной - РИА Новости, 14.03.2024
Глава МИД Греции назвал ситуацию на Украине ужасной
Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис охарактеризовал ситуацию на Украине как ужасную и заявил, что Украина достигла нулевой точки. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:15
2024-03-14T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
греция
вооруженные силы украины
мид греции‎
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АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис охарактеризовал ситуацию на Украине как ужасную и заявил, что Украина достигла нулевой точки. В ходе обсуждения актуальных проблем на форуме Восточной Македонии и Фракии в Александруполисе Герапетритис заявил, что отправки греческих военных на Украину не будет, но Афины продолжат поддерживать Киев. "Я хочу сказать вам, что ситуация на Украине ужасная, мрачная, и я знаю, что сегодня это может показаться банальностью, но она достигла нулевой точки для Украины", - сказала министр. Он также заявил о продолжении и усилении российских атак. "Украина с течением времени оказывается во все более сложном положении. Международное сообщество выражает свою солидарность, но этого не всегда достаточно", - сказал Герапетритис. По его словам, для него и для Греции поддержать Украину всеми средствами, политически и военными материалами – "это абсолютная необходимость и национальный долг". На вопрос, есть ли мысли об оказании Украине иной помощи, помимо материально-технической, Герапетритис заявил, что "не будет миссии, если вы имеете в виду военные подразделения". "То есть отправки греческих военных частей не будет. Мы будем продолжать укреплять Украину", - сказал глава МИД.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, греция, вооруженные силы украины, мид греции‎
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Греция, Вооруженные силы Украины, МИД Греции‎
Глава МИД Греции назвал ситуацию на Украине ужасной

Глава МИД Греции Герапетритис: ситуация на Украине достигла нулевой точки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
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АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис охарактеризовал ситуацию на Украине как ужасную и заявил, что Украина достигла нулевой точки.
В ходе обсуждения актуальных проблем на форуме Восточной Македонии и Фракии в Александруполисе Герапетритис заявил, что отправки греческих военных на Украину не будет, но Афины продолжат поддерживать Киев.
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"Я хочу сказать вам, что ситуация на Украине ужасная, мрачная, и я знаю, что сегодня это может показаться банальностью, но она достигла нулевой точки для Украины", - сказала министр. Он также заявил о продолжении и усилении российских атак.
"Украина с течением времени оказывается во все более сложном положении. Международное сообщество выражает свою солидарность, но этого не всегда достаточно", - сказал Герапетритис. По его словам, для него и для Греции поддержать Украину всеми средствами, политически и военными материалами – "это абсолютная необходимость и национальный долг".
На вопрос, есть ли мысли об оказании Украине иной помощи, помимо материально-технической, Герапетритис заявил, что "не будет миссии, если вы имеете в виду военные подразделения". "То есть отправки греческих военных частей не будет. Мы будем продолжать укреплять Украину", - сказал глава МИД.
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