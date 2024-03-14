https://ria.ru/20240314/ukraina-1932991524.html

Глава МИД Греции назвал ситуацию на Украине ужасной

Глава МИД Греции назвал ситуацию на Украине ужасной - РИА Новости, 14.03.2024

Глава МИД Греции назвал ситуацию на Украине ужасной

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис охарактеризовал ситуацию на Украине как ужасную и заявил, что Украина достигла нулевой точки. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:15

2024-03-14T16:15

2024-03-14T16:15

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АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис охарактеризовал ситуацию на Украине как ужасную и заявил, что Украина достигла нулевой точки. В ходе обсуждения актуальных проблем на форуме Восточной Македонии и Фракии в Александруполисе Герапетритис заявил, что отправки греческих военных на Украину не будет, но Афины продолжат поддерживать Киев. "Я хочу сказать вам, что ситуация на Украине ужасная, мрачная, и я знаю, что сегодня это может показаться банальностью, но она достигла нулевой точки для Украины", - сказала министр. Он также заявил о продолжении и усилении российских атак. "Украина с течением времени оказывается во все более сложном положении. Международное сообщество выражает свою солидарность, но этого не всегда достаточно", - сказал Герапетритис. По его словам, для него и для Греции поддержать Украину всеми средствами, политически и военными материалами – "это абсолютная необходимость и национальный долг". На вопрос, есть ли мысли об оказании Украине иной помощи, помимо материально-технической, Герапетритис заявил, что "не будет миссии, если вы имеете в виду военные подразделения". "То есть отправки греческих военных частей не будет. Мы будем продолжать укреплять Украину", - сказал глава МИД.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, греция, вооруженные силы украины, мид греции‎