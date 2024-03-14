https://ria.ru/20240314/ukraina-1932971197.html

"Город пал". Украинцы забили тревогу из-за маневра России, пишут СМИ

"Город пал". Украинцы забили тревогу из-за маневра России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2024

"Город пал". Украинцы забили тревогу из-за маневра России, пишут СМИ

Украинцы опасаются, что российские войска могут совершить прорыв на передовой после освобождения Авдеевки, пишет Advance. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:10

2024-03-14T15:10

2024-03-14T16:50

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинцы опасаются, что российские войска могут совершить прорыв на передовой после освобождения Авдеевки, пишет Advance."Сам факт того, что Украина отправляет столь сильные соединения, чтобы защищать территории к западу от Авдеевки, на самом деле доказывает, насколько украинцы в политическом и психологическом смысле боятся российского прорыва", — говорится в материале.Отмечается, что киевскому режиму все труднее поддерживать энтузиазм среди своих союзников. Если они увидят, что украинские оборонительные линии рушатся, то начнут настаивать на переговорах, поясняет автор статьи."Тот факт, что стратегический город пал в момент, когда плохие новости так и сыпались на Украину, <…> наводит на мысль, что Россия, возможно, с большой скоростью двинется в завоевательный поход и вскоре возьмет стратегические военные узлы и населенные пункты", — резюмируется в публикации.Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Российские войска полностью освободили город 17 февраля.Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932912019.html

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

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в мире, авдеевка, россия, украина, вооруженные силы украины