Рейтинг@Mail.ru
"Город пал". Украинцы забили тревогу из-за маневра России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 14.03.2024 (обновлено: 16:50 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932971197.html
"Город пал". Украинцы забили тревогу из-за маневра России, пишут СМИ
"Город пал". Украинцы забили тревогу из-за маневра России, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2024
"Город пал". Украинцы забили тревогу из-за маневра России, пишут СМИ
Украинцы опасаются, что российские войска могут совершить прорыв на передовой после освобождения Авдеевки, пишет Advance. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:10
2024-03-14T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932017368_0:194:3150:1966_1920x0_80_0_0_84a368744d30ff10e0a4fb376becec91.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинцы опасаются, что российские войска могут совершить прорыв на передовой после освобождения Авдеевки, пишет Advance."Сам факт того, что Украина отправляет столь сильные соединения, чтобы защищать территории к западу от Авдеевки, на самом деле доказывает, насколько украинцы в политическом и психологическом смысле боятся российского прорыва", — говорится в материале.Отмечается, что киевскому режиму все труднее поддерживать энтузиазм среди своих союзников. Если они увидят, что украинские оборонительные линии рушатся, то начнут настаивать на переговорах, поясняет автор статьи."Тот факт, что стратегический город пал в момент, когда плохие новости так и сыпались на Украину, &lt;…&gt; наводит на мысль, что Россия, возможно, с большой скоростью двинется в завоевательный поход и вскоре возьмет стратегические военные узлы и населенные пункты", — резюмируется в публикации.Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Российские войска полностью освободили город 17 февраля.Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932912019.html
https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html
авдеевка
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932017368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6aa3f1966fe4d56ba12369991bab3fcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авдеевка, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Город пал". Украинцы забили тревогу из-за маневра России, пишут СМИ

Advance: украинцы боятся прорыва российских войск после потери Авдеевки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинцы опасаются, что российские войска могут совершить прорыв на передовой после освобождения Авдеевки, пишет Advance.
"Сам факт того, что Украина отправляет столь сильные соединения, чтобы защищать территории к западу от Авдеевки, на самом деле доказывает, насколько украинцы в политическом и психологическом смысле боятся российского прорыва", — говорится в материале.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Медведев предложил российскую формулу мира по Украине
Вчера, 11:57
Отмечается, что киевскому режиму все труднее поддерживать энтузиазм среди своих союзников. Если они увидят, что украинские оборонительные линии рушатся, то начнут настаивать на переговорах, поясняет автор статьи.
"Тот факт, что стратегический город пал в момент, когда плохие новости так и сыпались на Украину, <…> наводит на мысль, что Россия, возможно, с большой скоростью двинется в завоевательный поход и вскоре возьмет стратегические военные узлы и населенные пункты", — резюмируется в публикации.
Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Российские войска полностью освободили город 17 февраля.
Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
В Киеве такого не ждали. Почему план Макрона отвергли даже в НАТО
Вчера, 08:00
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала