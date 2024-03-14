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ВСУ в ужасе. СМИ раскрыли, что Россия сделала на фронте - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932966942.html
ВСУ в ужасе. СМИ раскрыли, что Россия сделала на фронте
ВСУ в ужасе. СМИ раскрыли, что Россия сделала на фронте - РИА Новости, 14.03.2024
ВСУ в ужасе. СМИ раскрыли, что Россия сделала на фронте
Российские высокоточные бомбы наводят ужас на украинских солдат, пишет Military Watch Magazine. "Россия нарастила преимущество в огневой мощи за счет применения РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:46
2024-03-14T14:46
специальная военная операция на украине
россия
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вооруженные силы украины
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в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские высокоточные бомбы наводят ужас на украинских солдат, пишет Military Watch Magazine. "Россия нарастила преимущество в огневой мощи за счет применения в огромных количествах новых высокоточных планирующих бомб. &lt;…&gt; Украинские военные даже сравнивают их удары с открытием “врат ада”, — говорится в публикации. В статье отмечается, что Россия производит артиллерийские снаряды более чем на 250 процентов быстрее, чем США и европейские члены НАТО вместе взятые. "Западный мир не может потягаться с ОПК России по производственному потенциалу даже при объединении коллективных промышленных мощностей, это грозит крайне пагубными последствиями для его военного господства", — пишет MWM.В начале февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше снарядов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932935554.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
ВСУ в ужасе. СМИ раскрыли, что Россия сделала на фронте

MWM: высокоточные планирующие бомбы ВКС России наводят ужас на солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские высокоточные бомбы наводят ужас на украинских солдат, пишет Military Watch Magazine.

"Россия нарастила преимущество в огневой мощи за счет применения в огромных количествах новых высокоточных планирующих бомб. <…> Украинские военные даже сравнивают их удары с открытием “врат ада”, — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Россия производит артиллерийские снаряды более чем на 250 процентов быстрее, чем США и европейские члены НАТО вместе взятые.

"Западный мир не может потягаться с ОПК России по производственному потенциалу даже при объединении коллективных промышленных мощностей, это грозит крайне пагубными последствиями для его военного господства", — пишет MWM.

В начале февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше снарядов.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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