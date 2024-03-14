ВСУ в ужасе. СМИ раскрыли, что Россия сделала на фронте
MWM: высокоточные планирующие бомбы ВКС России наводят ужас на солдат ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские высокоточные бомбы наводят ужас на украинских солдат, пишет Military Watch Magazine.
"Россия нарастила преимущество в огневой мощи за счет применения в огромных количествах новых высокоточных планирующих бомб. <…> Украинские военные даже сравнивают их удары с открытием “врат ада”, — говорится в публикации.
"Россия нарастила преимущество в огневой мощи за счет применения в огромных количествах новых высокоточных планирующих бомб. <…> Украинские военные даже сравнивают их удары с открытием “врат ада”, — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Россия производит артиллерийские снаряды более чем на 250 процентов быстрее, чем США и европейские члены НАТО вместе взятые.
"Западный мир не может потягаться с ОПК России по производственному потенциалу даже при объединении коллективных промышленных мощностей, это грозит крайне пагубными последствиями для его военного господства", — пишет MWM.
В начале февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше снарядов.
"Западный мир не может потягаться с ОПК России по производственному потенциалу даже при объединении коллективных промышленных мощностей, это грозит крайне пагубными последствиями для его военного господства", — пишет MWM.
В начале февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше снарядов.
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