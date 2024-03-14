https://ria.ru/20240314/ukraina-1932953410.html

Премьер Латвии прокомментировала возможность отправки войск НАТО на Украину

Премьер Латвии прокомментировала возможность отправки войск НАТО на Украину - РИА Новости, 14.03.2024

Премьер Латвии прокомментировала возможность отправки войск НАТО на Украину

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня не стала прямо отвечать на вопрос о возможности отправки военных НАТО на Украину. "В Альянсе существуют процедуры, которые в РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:07

2024-03-14T14:07

2024-03-14T14:07

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня не стала прямо отвечать на вопрос о возможности отправки военных НАТО на Украину. "В Альянсе существуют процедуры, которые в первую очередь связаны не с политиками, а с военными. Я считаю, нам нужно аналитика военных, действительно ли Украине поможет отправка контингента", — сказала она во время выступления на "Атлантическом совете"* в Вашингтоне. Премьер добавила, что если Украина проиграет, то ЕС увидит последствия международных разногласий. В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Позднее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин отметил, что если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам.* Деятельность организации признана в России нежелательной.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932935554.html

https://ria.ru/20240314/frantsiya-1932905545.html

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