https://ria.ru/20240314/ukraina-1932949987.html

Франция изучает вопрос отправки войск на Украину еще с лета, сообщили СМИ

Франция изучает вопрос отправки войск на Украину еще с лета, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2024

Франция изучает вопрос отправки войск на Украину еще с лета, сообщили СМИ

Вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться летом 2023 года, слабость украинской армии "тревожит" Париж, пишет издание Монд. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:59

2024-03-14T13:59

2024-03-14T14:11

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ПАРИЖ, 14 мар – РИА Новости. Вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться летом 2023 года, слабость украинской армии "тревожит" Париж, пишет издание Монд. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон даст телеинтервью на тему конфликта на Украине в попытке разъяснить позицию Парижа французам после заявлений о возможной отправке войск на Украину. По мнению дипломата, близкого к президенту, слова Макрона были "резонны в своей сути, но стали катастрофическим дипломатическим маневром", и "Елисейский дворец теперь пытается минимизировать ущерб". Однако речь о возможной отправке войск зашла задолго до выступления Макрона 26 февраля. Как сообщает СМИ, проработка этого вопроса началась летом 2023 года после выступления президента на саммите Globsec в Братиславе 1 июня. Тогда Макрон высказался в пользу скорейшего принятия Украины в НАТО и ускорения процесса расширения ЕС. "В это время Украина и ее союзники надеялись, что готовящееся контрнаступление позволит отбросить часть российских войск. Но ВС Украины пали перед обороной русских. В этот период возможность отправки сухопутных войск становится опцией, которую в наивысшей секретности начинают изучать французские власти. О ней упоминали на совете безопасности в Елисейском дворце 12 июня 2023 года", - пишет СМИ. Как сообщил изданию главнокомандующий сухопутными войсками Франции Пьер Шиль, заявления Макрона не были "импровизированной эскалацией". "Роль армии – всегда готовить максимум вариантов, чтобы помочь политико-военным решениям президента", - отметил он. "Париж обеспокоен слабостью украинской армии", - пишет Монд. После встречи с Макроном в конце декабря его близкий союзник Франсуа Байру заявил, что "Макрон обеспокоен, и я разделяю его мнение, это плохо пахнет". "В любом случае в этом году мне придется отправить ребят в Одессу", - заявил Макрон узкому кругу гостей 21 февраля после церемонии перезахоронения в парижском Пантеоне героя французского движения Сопротивления Мисака Манушяна. Через пять дней после этого по итогам конференции в поддержку Украины в Париже Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, эммануэль макрон