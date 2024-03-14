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Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 14.03.2024 (обновлено: 13:13 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932935554.html
Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине
Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 14.03.2024
Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель увидел в конфликте на Украине признаки "звездных войн". Об этом он сказал в интервью радиостанции RNE.По его мнению важную... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:12
2024-03-14T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
вооруженные силы украины
европа
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель увидел в конфликте на Украине признаки "звездных войн". Об этом он сказал в интервью радиостанции RNE.По его мнению важную роль в противостоянии играют искусственный интеллект, беспилотники и телекоммуникационные системы. "Смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем… И немного "звездных войн", — сказал Боррель. Вместе с тем он заявил, что Европа не считает себя в состоянии войны с Россией, но при этом заметил, что ЕС якобы находится в опасности. В начале февраля Боррель признал, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
https://ria.ru/20240314/frantsiya-1932905545.html
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932881316.html
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в мире, украина, жозеп боррель, вооруженные силы украины, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, Европа
Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель увидел в конфликте на Украине признаки звездных войн

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель увидел в конфликте на Украине признаки "звездных войн". Об этом он сказал в интервью радиостанции RNE.

По его мнению важную роль в противостоянии играют искусственный интеллект, беспилотники и телекоммуникационные системы.
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"Смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем… И немного "звездных войн", — сказал Боррель.

Вместе с тем он заявил, что Европа не считает себя в состоянии войны с Россией, но при этом заметил, что ЕС якобы находится в опасности.

В начале февраля Боррель признал, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельВооруженные силы УкраиныЕвропа
 
 
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