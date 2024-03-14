Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель увидел в конфликте на Украине признаки звездных войн
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель увидел в конфликте на Украине признаки "звездных войн". Об этом он сказал в интервью радиостанции RNE.
По его мнению важную роль в противостоянии играют искусственный интеллект, беспилотники и телекоммуникационные системы.
По его мнению важную роль в противостоянии играют искусственный интеллект, беспилотники и телекоммуникационные системы.
"Смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем… И немного "звездных войн", — сказал Боррель.
Вместе с тем он заявил, что Европа не считает себя в состоянии войны с Россией, но при этом заметил, что ЕС якобы находится в опасности.
В начале февраля Боррель признал, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
Вместе с тем он заявил, что Европа не считает себя в состоянии войны с Россией, но при этом заметил, что ЕС якобы находится в опасности.
В начале февраля Боррель признал, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.