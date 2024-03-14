https://ria.ru/20240314/ukraina-1932935554.html

Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине

Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 14.03.2024

Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель увидел в конфликте на Украине признаки "звездных войн". Об этом он сказал в интервью радиостанции RNE.По его мнению важную... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:12

2024-03-14T13:12

2024-03-14T13:13

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель увидел в конфликте на Украине признаки "звездных войн". Об этом он сказал в интервью радиостанции RNE.По его мнению важную роль в противостоянии играют искусственный интеллект, беспилотники и телекоммуникационные системы. "Смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем… И немного "звездных войн", — сказал Боррель. Вместе с тем он заявил, что Европа не считает себя в состоянии войны с Россией, но при этом заметил, что ЕС якобы находится в опасности. В начале февраля Боррель признал, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.

https://ria.ru/20240314/frantsiya-1932905545.html

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в мире, украина, жозеп боррель, вооруженные силы украины, европа