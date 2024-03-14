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Медведев предложил российскую формулу мира по Украине - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:57 14.03.2024 (обновлено: 12:58 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932912019.html
Медведев предложил российскую формулу мира по Украине
Медведев предложил российскую формулу мира по Украине - РИА Новости, 14.03.2024
Медведев предложил российскую формулу мира по Украине
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил после признания Украиной поражения и формирования там временного... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:57
2024-03-14T12:58
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий медведев
оон
в мире
совет безопасности рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил после признания Украиной поражения и формирования там временного парламента признать, что вся территория страны – это территория России, и принять акт о воссоединении с РФ.Медведев написал, что сейчас у Украины не просматривается воли к переговорам. "Во всяком случае на основе признания реалий, о чём вчера сказал В.В.Путин. Для них реалии – это мозгоклюйская "формула мира" провинциального клоуна в зелёном трико. И никак иначе", - написал политик. Зампред Совбеза предложил "российскую формулу" мира на Украине, включающую семь пунктов. Первым из них стали признание Киевом поражения в конфликте, безоговорочная капитуляция и демилитаризация территории."Признание международным сообществом нацистского характера бывшего киевского политического режима и проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов власти бывшей "Украины", - гласит второй пункт формулы, описанной Медведевым. После этого ООН должна будет констатировать, что Украина утратила правосубъектность и ни один ее правопреемник не может без согласия России вступать в военные альянсы.После признания поражения Украиной зампред Совбеза предложил сформировать через выборы временный парламент этой самоуправляемой под эгидой ООН территории. Законодательный орган должен будет принять закон о выплате компенсаций российской стороне и установить порядок возмещения ущерба, причиненного регионам России."Официальное признание временным парламентом б. (бывшей - ред.) "Украины", что вся её территория – это территория Российской Федерации. Принятие акта о воссоединении территорий б. "Украины" с Россией", - изложил Медведев следующий шаг. Последним пунктом, по его предложению, идут самороспуск временного парламента и признание ООН акта воссоединения.Он отметил, что от словосочетания "формула мира Зеленского" испытывает "неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего". "Ведь все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта", - написал Медведев.По этой формуле он и предложил искать консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир. "Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да?" - подчеркнул зампред Совбеза.
https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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украина, россия, дмитрий медведев, оон, в мире, совет безопасности рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, ООН, В мире, Совет Безопасности РФ
Медведев предложил российскую формулу мира по Украине

Медведев предложил российскую формулу мира, предусматривающую ликвидацию Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил после признания Украиной поражения и формирования там временного парламента признать, что вся территория страны – это территория России, и принять акт о воссоединении с РФ.
Медведев написал, что сейчас у Украины не просматривается воли к переговорам. "Во всяком случае на основе признания реалий, о чём вчера сказал В.В.Путин. Для них реалии – это мозгоклюйская "формула мира" провинциального клоуна в зелёном трико. И никак иначе", - написал политик.
Президент России Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Морковка без гарантии: Запад не сможет заманить Россию на переговоры
08:00
Зампред Совбеза предложил "российскую формулу" мира на Украине, включающую семь пунктов. Первым из них стали признание Киевом поражения в конфликте, безоговорочная капитуляция и демилитаризация территории.
"Признание международным сообществом нацистского характера бывшего киевского политического режима и проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов власти бывшей "Украины", - гласит второй пункт формулы, описанной Медведевым. После этого ООН должна будет констатировать, что Украина утратила правосубъектность и ни один ее правопреемник не может без согласия России вступать в военные альянсы.
Военнослужащие отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
12 марта, 08:00
После признания поражения Украиной зампред Совбеза предложил сформировать через выборы временный парламент этой самоуправляемой под эгидой ООН территории. Законодательный орган должен будет принять закон о выплате компенсаций российской стороне и установить порядок возмещения ущерба, причиненного регионам России.
"Официальное признание временным парламентом б. (бывшей - ред.) "Украины", что вся её территория – это территория Российской Федерации. Принятие акта о воссоединении территорий б. "Украины" с Россией", - изложил Медведев следующий шаг. Последним пунктом, по его предложению, идут самороспуск временного парламента и признание ООН акта воссоединения.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
В Киеве объявили о капитуляции
12 марта, 04:07
Он отметил, что от словосочетания "формула мира Зеленского" испытывает "неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего". "Ведь все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта", - написал Медведев.
По этой формуле он и предложил искать консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир. "Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да?" - подчеркнул зампред Совбеза.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
26 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий МедведевООНВ миреСовет Безопасности РФ
 
 
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