https://ria.ru/20240314/ukraina-1932869487.html

Солдаты ВСУ неожиданно отреагировали на заявление Зеленского

Солдаты ВСУ неожиданно отреагировали на заявление Зеленского - РИА Новости, 14.03.2024

Солдаты ВСУ неожиданно отреагировали на заявление Зеленского

Солдаты ВСУ скептически отреагировали на утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что наступление российской армии удалось остановить, пишет... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T09:56

2024-03-14T09:56

2024-03-14T13:41

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Солдаты ВСУ скептически отреагировали на утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что наступление российской армии удалось остановить, пишет DR.“Солдаты артиллерийской части <...> встретили заявление Зеленского лишь кривой ухмылкой. Для них это не более чем политический сигнал и стремление выдать желаемое за действительное, а не отражение реальности на поле боя", — говорится в публикации. В статье отмечается, что военнослужащие жалуются на острую нехватку боеприпасов и снаряжения. В начале недели Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, что продвижение российской армии удалось остановить. Эти слова фактически опроверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который назвал ситуацию на фронте сложной из-за продолжающихся наступательных действий российских войск.В середине февраля Вооруженные силы России освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР существенно обезопасить ее от ударов ВСУ. К концу месяца группировка "Центр" освободила еще несколько сел к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932859972.html

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