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Солдаты ВСУ неожиданно отреагировали на заявление Зеленского - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 14.03.2024 (обновлено: 13:41 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932869487.html
Солдаты ВСУ неожиданно отреагировали на заявление Зеленского
Солдаты ВСУ неожиданно отреагировали на заявление Зеленского - РИА Новости, 14.03.2024
Солдаты ВСУ неожиданно отреагировали на заявление Зеленского
Солдаты ВСУ скептически отреагировали на утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что наступление российской армии удалось остановить, пишет... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:56
2024-03-14T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Солдаты ВСУ скептически отреагировали на утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что наступление российской армии удалось остановить, пишет DR.“Солдаты артиллерийской части &lt;...&gt; встретили заявление Зеленского лишь кривой ухмылкой. Для них это не более чем политический сигнал и стремление выдать желаемое за действительное, а не отражение реальности на поле боя", — говорится в публикации. В статье отмечается, что военнослужащие жалуются на острую нехватку боеприпасов и снаряжения. В начале недели Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, что продвижение российской армии удалось остановить. Эти слова фактически опроверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который назвал ситуацию на фронте сложной из-за продолжающихся наступательных действий российских войск.В середине февраля Вооруженные силы России освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР существенно обезопасить ее от ударов ВСУ. К концу месяца группировка "Центр" освободила еще несколько сел к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932859972.html
https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
Солдаты ВСУ неожиданно отреагировали на заявление Зеленского

DR: солдаты ВСУ раскритиковали слова Зеленского об остановке наступления ВС РФ

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Солдаты ВСУ скептически отреагировали на утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что наступление российской армии удалось остановить, пишет DR.

“Солдаты артиллерийской части <...> встретили заявление Зеленского лишь кривой ухмылкой. Для них это не более чем политический сигнал и стремление выдать желаемое за действительное, а не отражение реальности на поле боя", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Зеленского поймали на вранье о российской армии
09:11
В статье отмечается, что военнослужащие жалуются на острую нехватку боеприпасов и снаряжения.

В начале недели Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, что продвижение российской армии удалось остановить. Эти слова фактически опроверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который назвал ситуацию на фронте сложной из-за продолжающихся наступательных действий российских войск.

В середине февраля Вооруженные силы России освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР существенно обезопасить ее от ударов ВСУ. К концу месяца группировка "Центр" освободила еще несколько сел к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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