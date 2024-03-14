Солдаты ВСУ неожиданно отреагировали на заявление Зеленского
DR: солдаты ВСУ раскритиковали слова Зеленского об остановке наступления ВС РФ
© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Солдаты ВСУ скептически отреагировали на утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что наступление российской армии удалось остановить, пишет DR.
“Солдаты артиллерийской части <...> встретили заявление Зеленского лишь кривой ухмылкой. Для них это не более чем политический сигнал и стремление выдать желаемое за действительное, а не отражение реальности на поле боя", — говорится в публикации.
“Солдаты артиллерийской части <...> встретили заявление Зеленского лишь кривой ухмылкой. Для них это не более чем политический сигнал и стремление выдать желаемое за действительное, а не отражение реальности на поле боя", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что военнослужащие жалуются на острую нехватку боеприпасов и снаряжения.
В начале недели Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, что продвижение российской армии удалось остановить. Эти слова фактически опроверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который назвал ситуацию на фронте сложной из-за продолжающихся наступательных действий российских войск.
В середине февраля Вооруженные силы России освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР существенно обезопасить ее от ударов ВСУ. К концу месяца группировка "Центр" освободила еще несколько сел к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское.
В начале недели Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, что продвижение российской армии удалось остановить. Эти слова фактически опроверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который назвал ситуацию на фронте сложной из-за продолжающихся наступательных действий российских войск.
В середине февраля Вооруженные силы России освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР существенно обезопасить ее от ударов ВСУ. К концу месяца группировка "Центр" освободила еще несколько сел к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское.
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