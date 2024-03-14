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Мы не ждали. В США сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 14.03.2024
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09:38 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932865202.html
Мы не ждали. В США сделали шокирующее заявление о России
Мы не ждали. В США сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 14.03.2024
Мы не ждали. В США сделали шокирующее заявление о России
Победа России очевидна, поэтому Запад думает, как избавиться от Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:38
2024-03-14T09:38
в мире
украина
россия
киев
скотт риттер
петер сийярто
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Победа России очевидна, поэтому Запад думает, как избавиться от Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украина — это инструмент, который мы использовали, чтобы навредить России. Этот инструмент износился и стал неэффективным", — сказал он.Риттер добавил, что теперь, когда от Киева нет никакой пользы, пришло время от него избавиться."Мы никогда не хотели, чтобы они (Украина – прим. ред.) победили. Мы никогда не ждали от них победы. Все, чего мы хотели, это чтобы они нанесли вред России", — объяснил эксперт.По мнению разведчика, Киев уже проиграл. Сейчас Запад находится в положении, когда он создает видимость поддержки Украины, но на самом деле лишь позволяет ей медленно умереть, заключил Риттер.Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год. По мнению Бернса, отсутствие новой военной помощи приведет к еще более активному отступлению ВСУ и потерям занимаемых украинскими войсками населенных пунктов в текущем году. Кроме того, как отметил глава ЦРУ, последствия поражения Украины скажутся на интересах США не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.Во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев не победит в противостоянии с Москвой.
https://ria.ru/20240312/putin-1932493150.html
https://ria.ru/20240312/rossiya-1932426378.html
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в мире, украина, россия, киев, скотт риттер, петер сийярто, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Скотт Риттер, Петер Сийярто, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
Мы не ждали. В США сделали шокирующее заявление о России

Риттер сравнил Украину с изношенным инструментом, от которого Запад избавляется

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Победа России очевидна, поэтому Запад думает, как избавиться от Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Украина — это инструмент, который мы использовали, чтобы навредить России. Этот инструмент износился и стал неэффективным", — сказал он.
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Риттер добавил, что теперь, когда от Киева нет никакой пользы, пришло время от него избавиться.
"Мы никогда не хотели, чтобы они (Украина – прим. ред.) победили. Мы никогда не ждали от них победы. Все, чего мы хотели, это чтобы они нанесли вред России", — объяснил эксперт.
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По мнению разведчика, Киев уже проиграл. Сейчас Запад находится в положении, когда он создает видимость поддержки Украины, но на самом деле лишь позволяет ей медленно умереть, заключил Риттер.
Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год. По мнению Бернса, отсутствие новой военной помощи приведет к еще более активному отступлению ВСУ и потерям занимаемых украинскими войсками населенных пунктов в текущем году. Кроме того, как отметил глава ЦРУ, последствия поражения Украины скажутся на интересах США не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев не победит в противостоянии с Москвой.
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