https://ria.ru/20240314/ukraina-1932850024.html

Киев создает в Херсонской области сеть доносчиков, заявил источник

Киев создает в Херсонской области сеть доносчиков, заявил источник - РИА Новости, 14.03.2024

Киев создает в Херсонской области сеть доносчиков, заявил источник

Украинские власти формируют на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области сеть внедренных в местные администрации платных информаторов, в чьи обязанности РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T06:05

2024-03-14T06:05

2024-03-14T08:14

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ГЕНИЧЕСК, 14 мар — РИА Новости. Украинские власти формируют на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области сеть внедренных в местные администрации платных информаторов, в чьи обязанности будет входить создание списков мужчин до 60 лет, в том числе уехавших на территорию России или Евросоюза, которые могут использовать при очередной волне мобилизации, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."В украинских органах власти, действующих на правом берегу Днепра Херсонской области, Киев создает сеть платных осведомителей. Предполагается что они получат официальные должности в городских и поселковых администрациях. Один из главных критериев отбора в стукачи - принадлежность исключительно к местному населению. Доносчики должны составлять списки местных мужчин в возрасте до 60 лет включительно. Одним из параметров, которые стукачи должны отмечать в списках, является нынешнее местонахождение человека и выезжал ли он с территории области в Россию или в страны ЕС. Если он сейчас находится за пределами Украины, доносчик обязан сообщить, где именно, либо указать на того, кто может знать его точное местонахождение", - сообщил собеседник агентства.По его словам, данные списки могут быть использованы украинскими властями при очередной волне мобилизации. Предполагается, что сами осведомители и будут вручать повестки тем, кого ранее внесли в списки.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932849590.html

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в мире, вооруженные силы украины, херсонская область , украина, россия, киев