https://ria.ru/20240314/ukraina-1932849590.html
Украинские военные планируют захватить Верховную раду, сообщил источник
Украинские военные планируют захватить Верховную раду, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2024
Украинские военные планируют захватить Верховную раду, сообщил источник
Украинские военные, недовольные политикой властей, планируют захватить Верховную раду и привлечь на свою сторону других военнослужащих, следует из закрытого... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T06:02
2024-03-14T06:02
2024-03-14T11:19
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские военные, недовольные политикой властей, планируют захватить Верховную раду и привлечь на свою сторону других военнослужащих, следует из закрытого чата ParaBelum, доступ к которому получили российские специалисты. Переписка есть в распоряжении РИА Новости."Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить ВР", — пишет один из участников беседы."Когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса", — добавил другой участник чата."Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется", — отмечает еще один участник переписки."Тем более когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные, — они автоматически занимают нужную сторону", — пояснил другой.В начале этой недели представитель силовых структур рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к закрытому чату ParaBelum, в котором представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и нацбатов всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ, а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.Фронда в среде украинских силовиков возникла на фоне многомесячного противостояния экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала.Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, до этого командовавшего Сухопутными войсками Украины и имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных — в частности, прозвища Генерал 200 и Бахмутский Мясник.Западные СМИ, такие как Washington Post, отмечали политическую мотивацию отстранения Залужного: Зеленский, опасаясь растущей популярности военачальника и видя в нем конкурента, решил отодвинуть его подальше от информационной повестки.Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году.
https://ria.ru/20240314/panika-1932839831.html
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в мире, киев, россия, верховная рада украины, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский
В мире, Киев, Россия, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский
Украинские военные планируют захватить Верховную раду, сообщил источник
Источник РИА Новости: украинские военные планируют силовой захват Рады в Киеве
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Украинские военные, недовольные политикой властей, планируют захватить Верховную раду и привлечь на свою сторону других военнослужащих, следует из закрытого чата ParaBelum, доступ к которому получили российские специалисты. Переписка
есть в распоряжении РИА Новости.
"Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить ВР", — пишет один из участников беседы.
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"Когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса", — добавил другой участник чата.
"Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется", — отмечает еще один участник переписки.
"Тем более когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные, — они автоматически занимают нужную сторону", — пояснил другой.
В начале этой недели представитель силовых структур рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к закрытому чату ParaBelum, в котором представители элитных подразделений ВСУ
, Службы безопасности Украины
и нацбатов всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ, а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.
"Масштабная резня": СМИ раскрыли, что делает Сырский с украинцами
Фронда в среде украинских силовиков возникла на фоне многомесячного противостояния экс-главкома ВСУ Валерия Залужного
с Владимиром Зеленским
и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала.
Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского
, до этого командовавшего Сухопутными войсками Украины и имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных — в частности, прозвища Генерал 200 и Бахмутский Мясник.
Западные СМИ, такие как Washington Post, отмечали политическую мотивацию отстранения Залужного: Зеленский, опасаясь растущей популярности военачальника и видя в нем конкурента, решил отодвинуть его подальше от информационной повестки.
Кроме того, согласно данным опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, бывший главнокомандующий выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в 2024 году.
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