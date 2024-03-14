https://ria.ru/20240314/udar-1932911564.html

Белгородские власти опровергли сообщения об ударе по жителям в Грайвороне

Белгородские власти опровергли сообщения об ударе по жителям в Грайвороне - РИА Новости, 14.03.2024

Белгородские власти опровергли сообщения об ударе по жителям в Грайвороне

Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев назвал ложной информацию про удар по колонне мирных граждан в районе Грайворона,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:56

2024-03-14T11:56

2024-03-14T12:09

специальная военная операция на украине

происшествия

грайворон

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев назвал ложной информацию про удар по колонне мирных граждан в районе Грайворона, добавив при этом, что оперативная обстановка остаётся напряженной и нестабильной. Об этом он заявил в Telegram-канале."Уважаемые грайворонцы! Оперативная обстановка остаётся напряженной и нестабильной. Противник обстреливает населенные пункты нашего округа. Оставайтесь в укрытии и не выходите на улицу. Идёт информационная атака. В социальных сетях распространяется информация про прилёт по колонне мирных граждан в районе Грайворона. Сообщаю, что информация не соответствует действительности", - написал Бондарев. Глава района добавил, что распространение подобного контента является лишь попыткой врага дестабилизировать обстановку в округе. Он призвал жителей доверять только проверенной информации и официальным источникам. К посту приложен скриншот из Telegram-канала с вердиктом "фейк". В четверг ГУМЧС по Белгородской области пять раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ. Жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, легкое ранение получил мужчина.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

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происшествия, грайворон, белгородская область