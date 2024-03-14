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Белгородские власти опровергли сообщения об ударе по жителям в Грайвороне - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 14.03.2024 (обновлено: 12:09 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/udar-1932911564.html
Белгородские власти опровергли сообщения об ударе по жителям в Грайвороне
Белгородские власти опровергли сообщения об ударе по жителям в Грайвороне - РИА Новости, 14.03.2024
Белгородские власти опровергли сообщения об ударе по жителям в Грайвороне
Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев назвал ложной информацию про удар по колонне мирных граждан в районе Грайворона,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:56
2024-03-14T12:09
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев назвал ложной информацию про удар по колонне мирных граждан в районе Грайворона, добавив при этом, что оперативная обстановка остаётся напряженной и нестабильной. Об этом он заявил в Telegram-канале."Уважаемые грайворонцы! Оперативная обстановка остаётся напряженной и нестабильной. Противник обстреливает населенные пункты нашего округа. Оставайтесь в укрытии и не выходите на улицу. Идёт информационная атака. В социальных сетях распространяется информация про прилёт по колонне мирных граждан в районе Грайворона. Сообщаю, что информация не соответствует действительности", - написал Бондарев. Глава района добавил, что распространение подобного контента является лишь попыткой врага дестабилизировать обстановку в округе. Он призвал жителей доверять только проверенной информации и официальным источникам. К посту приложен скриншот из Telegram-канала с вердиктом "фейк". В четверг ГУМЧС по Белгородской области пять раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ. Жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, легкое ранение получил мужчина.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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происшествия, грайворон, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Грайворон, Белгородская область
Белгородские власти опровергли сообщения об ударе по жителям в Грайвороне

Белгородские власти назвали информацию об ударе по жителям в Грайвороне фейком

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев назвал ложной информацию про удар по колонне мирных граждан в районе Грайворона, добавив при этом, что оперативная обстановка остаётся напряженной и нестабильной. Об этом он заявил в Telegram-канале.
"Уважаемые грайворонцы! Оперативная обстановка остаётся напряженной и нестабильной. Противник обстреливает населенные пункты нашего округа. Оставайтесь в укрытии и не выходите на улицу. Идёт информационная атака. В социальных сетях распространяется информация про прилёт по колонне мирных граждан в районе Грайворона. Сообщаю, что информация не соответствует действительности", - написал Бондарев.
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Глава района добавил, что распространение подобного контента является лишь попыткой врага дестабилизировать обстановку в округе. Он призвал жителей доверять только проверенной информации и официальным источникам. К посту приложен скриншот из Telegram-канала с вердиктом "фейк".
В четверг ГУМЧС по Белгородской области пять раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ. Жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, легкое ранение получил мужчина.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГрайворонБелгородская область
 
 
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