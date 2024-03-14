https://ria.ru/20240314/tu-95-1933048192.html
Пентагон утверждает, что заметил российские Ту-95 у зон ПВО США и Канады
Пентагон утверждает, что заметил российские Ту-95 у зон ПВО США и Канады - РИА Новости, 14.03.2024
Пентагон утверждает, что заметил российские Ту-95 у зон ПВО США и Канады
Два российских бомбардировщика Ту-95 впервые за два года пролетели недалеко от зон противовоздушной обороны США и Канады, заявил глава Северного командования... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:47
2024-03-14T19:47
2024-03-14T20:50
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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Два российских бомбардировщика Ту-95 впервые за два года пролетели недалеко от зон противовоздушной обороны США и Канады, заявил глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо во время слушаний в конгрессе."Буквально на прошлой неделе впервые более чем за два года русские отправили два бомбардировщика "медведь" (по классификации НАТО: Ту-95 — "медведь") <...> вдоль того, что мы называем Фареро-Исландским рубежом — Гренландия, Исландия и Великобритания, — приближаясь к опознавательным зонам ПВО Канады и США", — сказал он. По утверждению военного, бомбардировщики отслеживались на протяжении всего времени присутствия в регионе, но перехватить их не удалось, поскольку "они изменили маршрут перед непосредственным входом в зону действия противовоздушной обороны". В Министерстве обороны России не раз подчеркивали, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20240313/rakety-1932641016.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, россия, сша, министерство обороны сша, ту-95, в мире, гренландия, нато, воздушно-космические силы россии
Канада, Россия, США, Министерство обороны США, Ту-95, В мире, Гренландия, НАТО, Воздушно-космические силы России
Пентагон утверждает, что заметил российские Ту-95 у зон ПВО США и Канады
NORTHCOM: российские Ту-95 приближались к опознавательным зонам ПВО США и Канады