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Пентагон утверждает, что заметил российские Ту-95 у зон ПВО США и Канады - РИА Новости, 14.03.2024
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19:47 14.03.2024 (обновлено: 20:50 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/tu-95-1933048192.html
Пентагон утверждает, что заметил российские Ту-95 у зон ПВО США и Канады
Пентагон утверждает, что заметил российские Ту-95 у зон ПВО США и Канады - РИА Новости, 14.03.2024
Пентагон утверждает, что заметил российские Ту-95 у зон ПВО США и Канады
Два российских бомбардировщика Ту-95 впервые за два года пролетели недалеко от зон противовоздушной обороны США и Канады, заявил глава Северного командования... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:47
2024-03-14T20:50
канада
россия
сша
министерство обороны сша
ту-95
в мире
гренландия
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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Два российских бомбардировщика Ту-95 впервые за два года пролетели недалеко от зон противовоздушной обороны США и Канады, заявил глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо во время слушаний в конгрессе."Буквально на прошлой неделе впервые более чем за два года русские отправили два бомбардировщика "медведь" (по классификации НАТО: Ту-95 — "медведь") &lt;...&gt; вдоль того, что мы называем Фареро-Исландским рубежом — Гренландия, Исландия и Великобритания, — приближаясь к опознавательным зонам ПВО Канады и США", — сказал он. По утверждению военного, бомбардировщики отслеживались на протяжении всего времени присутствия в регионе, но перехватить их не удалось, поскольку "они изменили маршрут перед непосредственным входом в зону действия противовоздушной обороны". В Министерстве обороны России не раз подчеркивали, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20240313/rakety-1932641016.html
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канада, россия, сша, министерство обороны сша, ту-95, в мире, гренландия, нато, воздушно-космические силы россии
Канада, Россия, США, Министерство обороны США, Ту-95, В мире, Гренландия, НАТО, Воздушно-космические силы России
Пентагон утверждает, что заметил российские Ту-95 у зон ПВО США и Канады

NORTHCOM: российские Ту-95 приближались к опознавательным зонам ПВО США и Канады

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкТяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Два российских бомбардировщика Ту-95 впервые за два года пролетели недалеко от зон противовоздушной обороны США и Канады, заявил глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо во время слушаний в конгрессе.
"Буквально на прошлой неделе впервые более чем за два года русские отправили два бомбардировщика "медведь" (по классификации НАТО: Ту-95 — "медведь") <...> вдоль того, что мы называем Фареро-Исландским рубежом — Гренландия, Исландия и Великобритания, — приближаясь к опознавательным зонам ПВО Канады и США", — сказал он.
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Стратегические бомбардировщикиТу-95МС входят в состав дальней авиации российских ВКС, обычно несут крылатые ракеты Х-55.

По утверждению военного, бомбардировщики отслеживались на протяжении всего времени присутствия в регионе, но перехватить их не удалось, поскольку "они изменили маршрут перед непосредственным входом в зону действия противовоздушной обороны".
В Министерстве обороны России не раз подчеркивали, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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КанадаРоссияСШАМинистерство обороны СШАТу-95В миреГренландияНАТОВоздушно-космические силы России
 
 
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