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Цискаридзе призвал не обращать внимание на отмену русской культуры - РИА Новости, 14.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:46 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/tsiskaridze-1932844628.html
Цискаридзе призвал не обращать внимание на отмену русской культуры
Цискаридзе призвал не обращать внимание на отмену русской культуры - РИА Новости, 14.03.2024
Цискаридзе призвал не обращать внимание на отмену русской культуры
Народный артист России, и.о. ректора Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, говоря об отмене русской культуры в недружественных... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T03:46
2024-03-14T03:46
культура
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, говоря об отмене русской культуры в недружественных странах, заявил в беседе с РИА Новости, что без русского искусства ничего не будет возможно, он также отметил, что российским артистам есть куда ездить и чем заниматься. "Я вообще на это не обращаю внимание, потому что без русского искусства все равно ничего не будет возможно. Просто они сейчас хотят тратить деньги на себя. Ну пусть тратят, это их проблемы", - сказал артист балета. Он добавил, что в России, по его мнению, не должны обращать на это внимание. "У нас есть куда ездить, у нас есть чем заниматься", - заключил Цискаридзе.
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россия, николай цискаридзе, культура, новости культуры
Культура, Россия, Николай Цискаридзе, Культура, Новости культуры
Цискаридзе призвал не обращать внимание на отмену русской культуры

Цискаридзе призвал не обращать внимание на отмену русской культуры на Западе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРектор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, говоря об отмене русской культуры в недружественных странах, заявил в беседе с РИА Новости, что без русского искусства ничего не будет возможно, он также отметил, что российским артистам есть куда ездить и чем заниматься.
"Я вообще на это не обращаю внимание, потому что без русского искусства все равно ничего не будет возможно. Просто они сейчас хотят тратить деньги на себя. Ну пусть тратят, это их проблемы", - сказал артист балета.
Он добавил, что в России, по его мнению, не должны обращать на это внимание.
"У нас есть куда ездить, у нас есть чем заниматься", - заключил Цискаридзе.
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