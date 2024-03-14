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Цискаридзе призвал не обращать внимание на отмену русской культуры

Цискаридзе призвал не обращать внимание на отмену русской культуры - РИА Новости, 14.03.2024

Цискаридзе призвал не обращать внимание на отмену русской культуры

Народный артист России, и.о. ректора Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, говоря об отмене русской культуры в недружественных... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T03:46

2024-03-14T03:46

2024-03-14T03:46

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, говоря об отмене русской культуры в недружественных странах, заявил в беседе с РИА Новости, что без русского искусства ничего не будет возможно, он также отметил, что российским артистам есть куда ездить и чем заниматься. "Я вообще на это не обращаю внимание, потому что без русского искусства все равно ничего не будет возможно. Просто они сейчас хотят тратить деньги на себя. Ну пусть тратят, это их проблемы", - сказал артист балета. Он добавил, что в России, по его мнению, не должны обращать на это внимание. "У нас есть куда ездить, у нас есть чем заниматься", - заключил Цискаридзе.

https://ria.ru/20231117/kultura-1910152559.html

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