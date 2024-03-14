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Пентагон выразил опасение из-за российских подлодок с "Цирконами" - РИА Новости, 14.03.2024
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18:23 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/tsirkon-1933031723.html
Пентагон выразил опасение из-за российских подлодок с "Цирконами"
Пентагон выразил опасение из-за российских подлодок с "Цирконами" - РИА Новости, 14.03.2024
Пентагон выразил опасение из-за российских подлодок с "Цирконами"
Планируемые к постройке российские атомные подлодки типа "Северодвинск", особенно с гиперзвуковыми ракетами "Циркон", станут постоянной угрозой критической... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:23
2024-03-14T18:23
россия
северная америка
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Планируемые к постройке российские атомные подлодки типа "Северодвинск", особенно с гиперзвуковыми ракетами "Циркон", станут постоянной угрозой критической инфраструктуре на большей части Северной Америки, сообщил глава северного командования ВС США (NORTHCOM) Грегори Гийо. В боевом составе ВМФ к этому моменту уже находятся четыре субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М), "Новосибирск" (шифр 885М) и "Красноярск" (шифр 885М). Все они вооружены ракетами "Оникс" и "Калибр". Планируется, что субмарины этого проекта вооружат гиперзвуковыми "Цирконами". Еще четыре АПЛ этого проекта - "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток" - строятся в Северодвинске на заводе "Севмаш". Гийо, сославшись на российские СМИ, сообщил, что Россия планирует принять на вооружение 12 подлодок типа "Северодвинск", разместив их в Атлантическом и Тихом океанах. Такой шаг, по заверению американского генерала, позволит российскому ВМФ представлять "постоянную угрозу критически важной инфраструктуре на большей части Северной Америки". "Угроза станет еще более острой позднее в этом десятилетии, когда АПЛ "Северодвинск" будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", - говорится в показаниях Гийо перед конгрессом. При этом Гийо отметил, что РФ имеет крупнейший в мире арсенал стратегического и нестратегического ядерного оружия.
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россия, северная америка, министерство обороны сша, в мире
Россия, Северная Америка, Министерство обороны США, В мире
Пентагон выразил опасение из-за российских подлодок с "Цирконами"

NORTHCOM: российские подлодки с "Цирконами" станут угрозой для Северной Америки

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Планируемые к постройке российские атомные подлодки типа "Северодвинск", особенно с гиперзвуковыми ракетами "Циркон", станут постоянной угрозой критической инфраструктуре на большей части Северной Америки, сообщил глава северного командования ВС США (NORTHCOM) Грегори Гийо.
В боевом составе ВМФ к этому моменту уже находятся четыре субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М), "Новосибирск" (шифр 885М) и "Красноярск" (шифр 885М). Все они вооружены ракетами "Оникс" и "Калибр". Планируется, что субмарины этого проекта вооружат гиперзвуковыми "Цирконами". Еще четыре АПЛ этого проекта - "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток" - строятся в Северодвинске на заводе "Севмаш".
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Гийо, сославшись на российские СМИ, сообщил, что Россия планирует принять на вооружение 12 подлодок типа "Северодвинск", разместив их в Атлантическом и Тихом океанах. Такой шаг, по заверению американского генерала, позволит российскому ВМФ представлять "постоянную угрозу критически важной инфраструктуре на большей части Северной Америки".
"Угроза станет еще более острой позднее в этом десятилетии, когда АПЛ "Северодвинск" будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", - говорится в показаниях Гийо перед конгрессом.
При этом Гийо отметил, что РФ имеет крупнейший в мире арсенал стратегического и нестратегического ядерного оружия.
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