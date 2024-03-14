https://ria.ru/20240314/tsirkon-1933031723.html

Пентагон выразил опасение из-за российских подлодок с "Цирконами"

Пентагон выразил опасение из-за российских подлодок с "Цирконами" - РИА Новости, 14.03.2024

Пентагон выразил опасение из-за российских подлодок с "Цирконами"

Планируемые к постройке российские атомные подлодки типа "Северодвинск", особенно с гиперзвуковыми ракетами "Циркон", станут постоянной угрозой критической... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:23

2024-03-14T18:23

2024-03-14T18:23

россия

северная америка

министерство обороны сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Планируемые к постройке российские атомные подлодки типа "Северодвинск", особенно с гиперзвуковыми ракетами "Циркон", станут постоянной угрозой критической инфраструктуре на большей части Северной Америки, сообщил глава северного командования ВС США (NORTHCOM) Грегори Гийо. В боевом составе ВМФ к этому моменту уже находятся четыре субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М), "Новосибирск" (шифр 885М) и "Красноярск" (шифр 885М). Все они вооружены ракетами "Оникс" и "Калибр". Планируется, что субмарины этого проекта вооружат гиперзвуковыми "Цирконами". Еще четыре АПЛ этого проекта - "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток" - строятся в Северодвинске на заводе "Севмаш". Гийо, сославшись на российские СМИ, сообщил, что Россия планирует принять на вооружение 12 подлодок типа "Северодвинск", разместив их в Атлантическом и Тихом океанах. Такой шаг, по заверению американского генерала, позволит российскому ВМФ представлять "постоянную угрозу критически важной инфраструктуре на большей части Северной Америки". "Угроза станет еще более острой позднее в этом десятилетии, когда АПЛ "Северодвинск" будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", - говорится в показаниях Гийо перед конгрессом. При этом Гийо отметил, что РФ имеет крупнейший в мире арсенал стратегического и нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240304/oruzhie-1931111942.html

https://ria.ru/20240229/oruzhie-1930327760.html

россия

северная америка

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, северная америка, министерство обороны сша, в мире