Пентагон выразил опасение из-за российских подлодок с "Цирконами"
NORTHCOM: российские подлодки с "Цирконами" станут угрозой для Северной Америки
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Планируемые к постройке российские атомные подлодки типа "Северодвинск", особенно с гиперзвуковыми ракетами "Циркон", станут постоянной угрозой критической инфраструктуре на большей части Северной Америки, сообщил глава северного командования ВС США (NORTHCOM) Грегори Гийо.
В боевом составе ВМФ к этому моменту уже находятся четыре субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М), "Новосибирск" (шифр 885М) и "Красноярск" (шифр 885М). Все они вооружены ракетами "Оникс" и "Калибр". Планируется, что субмарины этого проекта вооружат гиперзвуковыми "Цирконами". Еще четыре АПЛ этого проекта - "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток" - строятся в Северодвинске на заводе "Севмаш".
Гийо, сославшись на российские СМИ, сообщил, что Россия планирует принять на вооружение 12 подлодок типа "Северодвинск", разместив их в Атлантическом и Тихом океанах. Такой шаг, по заверению американского генерала, позволит российскому ВМФ представлять "постоянную угрозу критически важной инфраструктуре на большей части Северной Америки".
"Угроза станет еще более острой позднее в этом десятилетии, когда АПЛ "Северодвинск" будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", - говорится в показаниях Гийо перед конгрессом.
При этом Гийо отметил, что РФ имеет крупнейший в мире арсенал стратегического и нестратегического ядерного оружия.