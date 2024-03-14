https://ria.ru/20240314/tramp-1932852890.html

Трамп призвал Европу больше тратить на Украину

Трамп призвал Европу больше тратить на Украину - РИА Новости, 14.03.2024

Трамп призвал Европу больше тратить на Украину

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и США, поскольку текущая ситуация... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T07:25

2024-03-14T07:25

2024-03-14T09:52

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и США, поскольку текущая ситуация несправедлива по отношению к США. В интервью телеканалу Newsmax Трампу задали вопрос о том, собирается ли он урезать финансирование Украины в случае переизбрания на пост президента. "Европа платит малую долю от того, что мы платим. Европейские страны вместе взятые должны платить столько же (сколько и США. — Прим. ред.). <…> Они в гораздо большей опасности, чем мы. <…> Европа тратит примерно на 100 миллиардов долларов меньше на Украину. Это несправедливо по отношению к Америке Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику", — ответил Трамп. Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик ранее рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае нападения России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (Россию) делать все, что они, черт возьми, захотят". Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Россия готова к диалогу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240313/putin-1932632898.html

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932288032.html

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украина, сша, дональд трамп, нато, европа, в мире