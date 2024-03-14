Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал Европу больше тратить на Украину - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 14.03.2024 (обновлено: 09:52 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/tramp-1932852890.html
Трамп призвал Европу больше тратить на Украину
Трамп призвал Европу больше тратить на Украину - РИА Новости, 14.03.2024
Трамп призвал Европу больше тратить на Украину
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и США, поскольку текущая ситуация... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T07:25
2024-03-14T09:52
украина
сша
дональд трамп
нато
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и США, поскольку текущая ситуация несправедлива по отношению к США. В интервью телеканалу Newsmax Трампу задали вопрос о том, собирается ли он урезать финансирование Украины в случае переизбрания на пост президента. "Европа платит малую долю от того, что мы платим. Европейские страны вместе взятые должны платить столько же (сколько и США. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Они в гораздо большей опасности, чем мы. &lt;…&gt; Европа тратит примерно на 100 миллиардов долларов меньше на Украину. Это несправедливо по отношению к Америке Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику", — ответил Трамп. Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик ранее рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае нападения России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (Россию) делать все, что они, черт возьми, захотят". Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Россия готова к диалогу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240313/putin-1932632898.html
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932288032.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a6087e39ac29b2c0d8b7fe9dc8156cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, дональд трамп, нато, европа, в мире
Украина, США, Дональд Трамп, НАТО, Европа, В мире
Трамп призвал Европу больше тратить на Украину

Трамп: Европа должна тратить на Украину столько же, сколько и США

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и США, поскольку текущая ситуация несправедлива по отношению к США.
В интервью телеканалу Newsmax Трампу задали вопрос о том, собирается ли он урезать финансирование Украины в случае переизбрания на пост президента.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Путин рассказал, как Трамп обозвал Байдена в личном разговоре
Вчера, 05:55
"Европа платит малую долю от того, что мы платим. Европейские страны вместе взятые должны платить столько же (сколько и США. — Прим. ред.). <…> Они в гораздо большей опасности, чем мы. <…> Европа тратит примерно на 100 миллиардов долларов меньше на Украину. Это несправедливо по отношению к Америке Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику", — ответил Трамп.
Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик ранее рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае нападения России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (Россию) делать все, что они, черт возьми, захотят".
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Россия готова к диалогу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Европа сменит позицию по Украине, если Трамп победит, считают в Венгрии
11 марта, 13:41
 
УкраинаСШАДональд ТрампНАТОЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала