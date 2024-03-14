https://ria.ru/20240314/tonnel-1932821967.html
Щит "Енисей" начнет прокладывать тоннель красноярского метро
Щит "Енисей" начнет прокладывать тоннель красноярского метро - РИА Новости, 14.03.2024
Щит "Енисей" начнет прокладывать тоннель красноярского метро
Тоннелепроходческий комплекс "Енисей" доставлен на стартовую площадку строящегося красноярского метрополитена "Высотная", откуда он проложит тоннель до станции... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:00
2024-03-14T09:00
2024-03-14T09:00
красноярск
красноярский край
михаил котюков
моспроект-3
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Тоннелепроходческий комплекс "Енисей" доставлен на стартовую площадку строящегося красноярского метрополитена "Высотная", откуда он проложит тоннель до станции "Улица Копылова", сообщает пресс-служба Группы компаний "Моспроект-3", выступающая генеральным подрядчиком проекта."На включенную по поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в состав проекта ранее законсервированную стартовую площадку "Высотная" доставлен современный тоннелепроходческий механизированный комплекс "Енисей". Его длина в сборе 83 метра, вес свыше 450 тонн. Крупногабаритные элементы комплекса транспортировались в регион на 13 тралах", - говорится в сообщении.Длина второго тоннеля от остановочного пункта "Высотная" до станции "Улица Копылова" составляет 2,4 километра. Первый тоннель на этом участке линии построен в начале 2000-х годов, после чего проект красноярского метрополитена был остановлен. Строительство возобновилось в 2021 году по поручению президента России. Строительство ведется по федеральной программе "Инфраструктурное меню" за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Окончание работ запланировано на 2026 год."Прибытие тоннелепроходческого комплекса "Енисей" на площадку "Высотная" - значимый шаг в реализации стратегического проекта по строительству метротрамвая в Красноярске. Возведение метро – не просто инженерный вызов, но и важная составляющая комплексного развития городской инфраструктуры. Этот проект должен стать ключевым элементом транспортного каркаса Красноярска, который будет способствовать улучшению мобильности горожан и интеграции всех районов города в единое целое, обеспечивая устойчивое развитие краевого центра", - привели в пресс-службе комментарий губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.Проект рельсового скоростного транспортного комплекса в Красноярске предусматривает строительство первой линии метро с последующей интеграцией городского общественного электротранспорта в единый транспортный каркас. Протяженность линии на первом этапе составит 11,4 километра, на ней расположатся 6 станций."Для реализации проекта красноярского метро специалистами Группы компаний "Моспроект-3" разработаны инженерные решения уже по семи этапам работ, на которые получены положительные заключения государственной экспертизы. Глубина заложения тоннеля на участке от станции "Высотная" до улицы Копылова составляет до 45 метров, работы будут вестись при помощи тоннелепроходческого комплекса "Енисей" диаметром 6 метров", – отметила генеральный директор холдинга Анна Меркулова."Моспроект-3" также ведет работы по строительству объектов метрополитена по федеральной программе "Инфраструктурное меню" в Нижнем Новгороде и Челябинске, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240103/sibir-1919603983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, красноярский край, михаил котюков, моспроект-3, россия, метро
Красноярск, Красноярский край, Михаил Котюков, Моспроект-3, Россия, Метро
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Тоннелепроходческий комплекс "Енисей" доставлен на стартовую площадку строящегося красноярского метрополитена "Высотная", откуда он проложит тоннель до станции "Улица Копылова", сообщает пресс-служба Группы компаний "Моспроект-3", выступающая генеральным подрядчиком проекта.
"На включенную по поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в состав проекта ранее законсервированную стартовую площадку "Высотная" доставлен современный тоннелепроходческий механизированный комплекс "Енисей". Его длина в сборе 83 метра, вес свыше 450 тонн. Крупногабаритные элементы комплекса транспортировались в регион на 13 тралах", - говорится в сообщении.
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Длина второго тоннеля от остановочного пункта "Высотная" до станции "Улица Копылова" составляет 2,4 километра. Первый тоннель на этом участке линии построен в начале 2000-х годов, после чего проект красноярского метрополитена был остановлен. Строительство возобновилось в 2021 году по поручению президента России. Строительство ведется по федеральной программе "Инфраструктурное меню" за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Окончание работ запланировано на 2026 год.
«
"Прибытие тоннелепроходческого комплекса "Енисей" на площадку "Высотная" - значимый шаг в реализации стратегического проекта по строительству метротрамвая в Красноярске. Возведение метро – не просто инженерный вызов, но и важная составляющая комплексного развития городской инфраструктуры. Этот проект должен стать ключевым элементом транспортного каркаса Красноярска, который будет способствовать улучшению мобильности горожан и интеграции всех районов города в единое целое, обеспечивая устойчивое развитие краевого центра", - привели в пресс-службе комментарий губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
Проект рельсового скоростного транспортного комплекса в Красноярске предусматривает строительство первой линии метро с последующей интеграцией городского общественного электротранспорта в единый транспортный каркас. Протяженность линии на первом этапе составит 11,4 километра, на ней расположатся 6 станций.
"Для реализации проекта красноярского метро специалистами Группы компаний "Моспроект-3" разработаны инженерные решения уже по семи этапам работ, на которые получены положительные заключения государственной экспертизы. Глубина заложения тоннеля на участке от станции "Высотная" до улицы Копылова составляет до 45 метров, работы будут вестись при помощи тоннелепроходческого комплекса "Енисей" диаметром 6 метров", – отметила генеральный директор холдинга Анна Меркулова.
"Моспроект-3" также ведет работы по строительству объектов метрополитена по федеральной программе "Инфраструктурное меню" в Нижнем Новгороде и Челябинске, добавили в пресс-службе.
Метропроходческий комплекс доставлен в Красноярск