https://ria.ru/20240314/tonkhe-1932855484.html

Мэр южнокорейского Тонхэ: город будет развивать торговлю и связи с Россией

Мэр южнокорейского Тонхэ: город будет развивать торговлю и связи с Россией - РИА Новости, 14.03.2024

Мэр южнокорейского Тонхэ: город будет развивать торговлю и связи с Россией

Хотя прямое авиасообщение между Россией и Республикой Корея все еще приостановлено, морские пассажиро- и грузоперевозки между странами продолжаются. В интервью... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T09:00

2024-03-14T09:00

2024-03-14T09:31

интервью - авторы

интервью

южная корея

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Хотя прямое авиасообщение между Россией и Республикой Корея все еще приостановлено, морские пассажиро- и грузоперевозки между странами продолжаются. В интервью с Сим Гю Оном, мэром города Тонхэ, откуда ходит паром и грузовые корабли до Владивостока, агентство РИА Новости узнало, каковы перспективы развития морской линии Тонхэ-Владивосток, возможен ли рост торговли и обменов с РФ, какие товары популярны у экспортеров, и куда сходить российским туристам, приезжающим в Тонхэ, включая ежегодный фестиваль российского краба.– Морской маршрут между Тонхэ и Владивостоком был и остается практически единственным транспортным путем между Республикой Корея и Россией в течение последних нескольких лет. Прямого авиасообщения до сих пор нет, хотя недавно и появился новый морской путь Сокчхо-Владивосток. Как вы оцениваете на этом фоне ситуацию для маршрута Тонхэ-Владивосток? Процветает ли морской путь с коммерческой точки зрения?– Сейчас работает только один причал, но можно сказать, что маршрут между двумя странами работает довольно хорошо, хотя и не настолько активно, как раньше. При этом количество пассажиров и грузов практически не изменилось. Более того, во время коронавируса объем грузоперевозок вырос, и морская линия неплохо на этом заработала. Несмотря на то, что теперь между Россией и Сокчхо открылся маршрут до Владивостока, до этого единственным маршрутом был Тонхэ-Владивосток. Морской путь по-прежнему работает без проблем, хотя ассортимент перевозимых товаров сейчас более ограничен из-за экспортных ограничений. К тому же, в Восточном море есть KTX, что позволяет легко и быстро добраться до Сеула, что удобно для пассажиров.– Какое значение в целом маршрут Тонхэ-Владивосток имеет для города и региона?– С момента своего возникновения у города Тонхэ была мечта и цель о развитии Северного морского пути, наша позиция заключается в том, что город сможет развиваться, если этот маршрут будет активизирован. Хотя из-за различных международных отношений и проблем направление, которое хотела бы выбрать местная власть, не всегда достигается, Тонхэ все равно продолжает развиваться в области промышленности и туризма, расширять инфраструктуру, включая портовые и транспортные сооружения. С 1980-х годов Тонхэ стремился стать промышленным и логистическим центром, что требовало хороших отношений с Россией, Китаем, Северной Кореей и Японией. Однако из-за множества международных проблем это не было полностью реализовано. Несмотря на это город не останавливается и продолжит двигаться вперед с учетом долгосрочных перспектив, продолжая развивать морские маршруты и расширять логистические возможности.– С какой-то точки зрения текущую ситуацию можно считать шансом для Тонхэ и южнокорейского бизнеса, в каких областях вы видите возможности для развития порта, расширения торговли с РФ?– В целом довольно большая часть грузов перевозится морем в любом случае, поэтому даже в случае возобновления авиасообщения морской путь будет развиваться. Тонхэ – центральный порт региона, и объем грузоперевозок и пассажироперевозок будет постепенно увеличиваться. Поэтому в будущем мы планируем добавить еще один паром. Если по маршруту будут курсировать два парома, возможно, поездки станут более активными, появится возможность составлять расписание более гибко. Я думаю, это может способствовать дальнейшему развитию этого уникального пути связи с Россией.– Расскажите подробнее, какие меры принимаются в этом направлении?– Еще во время визита от нашей администрации во Владивосток в 202 году были заключены соглашения с российскими компаниями, которые имеют сети распределения и контейнерные терминалы на рынках России и Центральной Азии.Также с прошлого года впервые за семь лет была возобновлена работа контейнерной морской линии, которая связывает Владивосток, Тонхэ и Пусан. В дальнейшем будет возможно увеличение количества судов в зависимости от роста объемов грузоперевозок, расширения рынков в Приморском крае России, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии. И порт Тонхэ действовал бы как опорный пункт для постепенного расширения и освоения глобального рынка. Это еще один шаг в процессе создания в Тонхэ зоны свободной торговли. Кроме того, с развитием Северного морского пути порт Тонхэ станет занимать еще более важное положение как связующее звено в Азии. Чтобы отправлять грузы в Европу неизбежно придется использовать Северный морской путь, и в этом случае порт Тонхэ является оптимальным пунктом отправки.У нас уже существует проект расширения порта в Тонхэ, который включает строительство семи новых причалов для крупных судов до 2030 года, включая причалы для перевозки полезных ископаемых, угля. Строительство трех из них начнется уже в этом году для судов с грузоподъемностью 50 тысяч тонн и 70 тысяч тонн. По окончанию проекта у города будет и причал для принятия 100 000-тонных судов.– Я слышала, что законопроект, на основе которого, порт Тонхэ сможет стать зоной свободной торговли, будет рассмотрен в парламенте уже в этом году? Расскажите, какую выгоду это принесло бы городу и компаниям, и какие еще проекты есть у города в этой сфере?– В прошлом году в закон о специальном автономном регионе Канвондо были внесены изменения, позволяющие создавать портовые свободные торговые зоны. Восьмого июня этого года эта поправка вступает в силу. Это позволит нам подать заявку на получение портом Тонхэ статуса свободной торговой зоны, что сделает город передовой базой для экспорта и импорта. К 2027 году ожидается частичное завершение строительства новых объектов, включая морской терминал, что позволит более крупным судам осуществлять стыковку и облегчит обработку контейнерных грузов по сравнению с существующими условиями. Также планируется развитие логистических складов, железнодорожных перевозок, что важно, учитывая, что основной потребительский рынок страны находится в столичном регионе, в Сеуле, а Тонхэ ближе к столице географически, чем Пусан. Таким образом, может сложиться логистический пояс, соединяющий столичный регион Южной Кореи с портом Тонхэ и основными портами Приморского края, потребительскими и производственными центрами России.Существует также "План по усилению сотрудничества и обмена и расширению торговли в рамках северной экономики", предусматривающий до 2026 года поэтапное развитие, в первую очередь фокус на маркетинге и расширении инфраструктуры. Основная идея состоит в том, чтобы способствовать сотрудничеству между российскими и корейскими компаниями, создавая условия для взаимосвязанного развития частной экономики.Касательно выгоды для компаний, если порт получит статус зоны свободной торговли, то компании ждут льготы по корпоративному налогу, подоходному налогу, нулевая ставка налога на добавленную стоимость и отсрочка таможенных платежей. То есть, если товар ввозится и затем экспортируется, то таможенные пошлины не взимаются вообще. А если часть товара остается в стране, то платится таможенная пошлина только в той мере, в какой товары поступают на внутренний рынок. Таким образом, предоставляются значительные льготы, включая низкие арендные ставки и так далее.– Что сейчас больше всего экспортируют в Россию по морю, и какие товары перспективны для импорта в Южную Корею?– В РФ идет много грузовых автомобилей и тяжелой техники, подержанные автомобили, но теперь на крупные машины распространяются некоторые экспортные ограничения, хотя пока проблем с их перевозкой по имеющимся контрактам нет.В больших количествах экспортируется косметика, и в последнее время товары бытового пользования. Бытовая химия, то есть средства для мытья посуды, стирки и чистки, зубная паста, порошок, товары для женщин и так далее.Что касается импорта, ввоз угля был бы довольно простым и выгодным, учитывая наличие множества тепловых электростанций, но сейчас прямые поставки невозможны из-за санкций, что создает различные проблемы. Вместо этого мы планируем активизировать импорт рыбы и морепродуктов из РФ.– Насколько мне известно, с прошлого года Южная Корея стала закупать минтай в России. До этого закупки велись в Японии, но на фоне ситуации со сбросом в океан очищенной воды с японской атомной электростанции "Фукусима" корейская сторона выбрала другого поставщика.– В Южной Корее минтай не ловится, поэтому он весь импортный. Но ранее поставки шли через Пусан, а оттуда уже отправлялись в Сеул, что создавало лишние неудобства. Свежий минтай – продукт, который нужно доставлять быстро. Теперь же рассматривается возможность организации импорта через Тонхэ, чтобы оптимизировать этот процесс. И в марте мы в Тонхэ уже получили первую за 12 лет партию минтая – объемом в семь тонн. Из Тонхэ он будет поставляться в столичный регион, по провинции Канвондо.- Вот вы упомянули санкции, действительно, сейчас часть известных корейских брендов ушла с российского рынка. А не боятся ли корейские компании, что их место займут китайские конкуренты?– Как вы знаете, продукция из Южной Кореи пользуется большей популярностью и имеет лучший имидж по сравнению с китайскими товарами в России. Мы видим здесь возможности и продолжаем работать в этом направлении. Например, тяжелую технику и крупные грузовые контейнеры стали отправлять через Центральную Азию, изменяя тем самым традиционные маршруты перевозок. В итоге, наши компании экспортируют свои товары, используя все возможные способы.Пока что, все уже заключенные контракты исполняются. С заключением новых могут быть ограничения, когда дело касается товаров, попавших под санкции. Также, если санкции ужесточатся, это может негативно сказаться на морской линии Тонхэ-Владивосток. Поэтому для людей, связанных с этим маршрутом, надежда заключается в том, чтобы текущая ситуация либо оставалась стабильной, либо улучшалась.– В прошлом году в Тонхэ прошел первый был Фестиваль российского королевского краба. Это чуть ли не единственный случай, когда в Южной Корее создан отдельный фестиваль на тему чего-то российского. Насколько я знаю, в этом году он также пройдет в апреле. Расскажите, как появилась идея создания такого фестиваля, и почему именно краб?– В год в Южную Корею импортируется около 15 тысяч тонн российского краба, в то время как местный улов краба составляет всего около двух тысяч тонн, поэтому российский краб занимает доминирующее положение на местном рынке. Это популярный у населения и особенно молодежи продукт. И почти 90% российского живого краба, поступающего на внутренний рынок, проходит через порт Тонхэ. Поставляется он по контейнерной морской линии, не паромом. Нам, как городу на побережье, нужен был какой-то знаковый продукт для продвижения, и я решил сделать таким российского краба. Мы даже построили центр под названием "Деревня российского краба", где работает целый ряд предприятий, можно прийти отведать свежего краба.Реакция на прошлогодний фестиваль была хорошая. Приезжала делегация российских бизнесменов в сфере рыбной промышленности, мы также послали приглашения и местным чиновникам, но тогда фестиваль проходил в мае и из-за празднования Дня Победы в России официальные лица не смогли приехать. В этом году мы проведем фестиваль в апреле, и надеемся, что в этот раз будет участие со стороны властей Владивостока.В этот раз не только крабы, но и другие продукты, сделанные из российских крабов, будут представлены на фестивале, так что можно ожидать большое количество российских пищевых продуктов.– В целом из-за своего географического положения Тонхэ исторически поддерживал активные отношения с Россией. Несмотря на то, что текущая политическая обстановка не особенно благоприятна, как вы смотрите на перспективы локального обмена с российскими городами?– Еще в 1991 году мы стали городами-побратимами с Находкой, и это было первое такое сотрудничество между муниципалитетами России и Кореи. Мы начали с программ обмена для школьников, начальная, средняя школа. Они приезжали сюда в путешествие, или по программе home stay, приезжали и футбольные команды для участия в турнирах, что мы организовывали. Многие из тех школьников в итоге выучили корейский язык, теперь работают в разных компаниях. Поэтому обмен студентами так важен. Мы занимались этим до 2018 года, но потом из-за коронавируса и по другим причинам обмены пришлось прекратить. С Владивостоком мы хотя и не города-побратимы, но у нас заключено соглашение о дружбе и сотрудничестве еще в 2016 году. Мы поддерживаем постоянное общение.Конечно, в условиях текущих санкций действительно сложно устанавливать контакты. Необходимо искать способы улучшить эту ситуацию, чтобы обеспечить взаимодействие. Мы продолжаем поддерживать контакты с посольством России в Южной Корее, торгпредством и представительством Росрыболовства, надеемся, что при улучшении ситуации сможем активизировать эти линии взаимодействия.В прошлом году мы планировали пригласить мэра и представителей крупной компании, занимающейся дистрибуцией и имеющей отношение к порту Находка, но, несмотря на планы провести практические переговоры и организовать встречу, на практике это оказалось сложно. Сейчас мы рассматриваем возможность начать этот проект сначала.– В первой половине прошлого года чуть более 15 тысяч туристов воспользовались паромом до Тонхэ. В год это составляет примерно 55% от общего числа российских туристов (примерно 55 тысяч человек). Пока что текущее число путешественников из РФ в Южной Корее все еще значительно ниже, чем более 330 тысяч человек в 2019 году. Какие вы видите перспективы местного туризма? Продвигаете ли турпоездки в Тонхэ для россиян?– Еще когда мы только запускали паром до Владивостока, концепция международного туризма там практически отсутствовала. Но после того как паром "Eastern Dream" стал курсировать между Тонхэ и Владивостоком, начался настоящий бум в этой сфере, стали летать самолеты, в том числе из Китая, что значительно способствовало развитию регионального туризма. Последний раз я посетил Владивосток в 2022 году, туристов практически не было из-за пандемии коронавируса, и экономическая ситуация для бизнеса была довольно сложной. Особенно тяжело было гидам и организаторам туров, многие фирмы закрылись. Но, в отличие от других стран, мы все равно продолжали работать, искать способы взаимодействия между местными органами власти. Во время визита во Владивосток мне сказали, что я тогда был единственным иностранным мэром, посетившим город за все последнее время.Сейчас же мы стараемся активно продвигать наш туризм, ищем пути разработки совместных предложений и продуктов вместе с российской стороной, но это не всегда легко. Недавно мы сделали новые рекламные видео и материалы, которые на русском языке рассказывают о достопримечательностях и возможностях Тонхэ.– Напоследок, расскажите, какие в Тонхэ есть места, привлекательные для наших туристов?– В Тонхэ есть целый ряд достопримечательностей, которые подготовлены для туристов, и мы выпустили путеводители и брошюры на русском языке, подготовили аудиогиды. Можно посетить пещеру Чонгок или район Мукхо-дон, посмотреть на город с маяка Мукхо или прогуляться по переулкам Нонгольтам-киль, где много кафе, сувенирных лавок, фотозон. Популярен и среди южнокорейских граждан, и среди туристов пляж – побережье Мансан, где расположена деревня с традиционными корейскими зданиями "ханок". Популярностью у фотографов пользуются скалы Чхуам Чхотдэ. Также в Тонхэ есть горы и буддийские храмы, традиционный рынок, смотровая площадка Sky Walk, аттракцион "Скайцикл" и гигантская спиральная горка, площадка для кэмпинга и другие места.

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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