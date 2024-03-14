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Экс-министр финансов США собирает инвесторов для покупки Tiktok - РИА Новости, 14.03.2024
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20:02 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/tiktok-1933051316.html
Экс-министр финансов США собирает инвесторов для покупки Tiktok
Экс-министр финансов США собирает инвесторов для покупки Tiktok - РИА Новости, 14.03.2024
Экс-министр финансов США собирает инвесторов для покупки Tiktok
Бывший министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что собирает группу инвесторов для покупки социальной сети Tiktok, которой грозит закрытие на американском... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T20:02
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сша
стивен мнучин
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Бывший министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что собирает группу инвесторов для покупки социальной сети Tiktok, которой грозит закрытие на американском рынке из-за китайского собственника. Палата представителей ранее утвердила законопроект, требующий от компании ByteDance в течение полугода продать Tiktok под угрозой его блокирования, и направила инициативу на рассмотрение в сенат с одобрения администрации США. "Я думаю, что законопроект должен быть принят, и думаю, что Tiktok должен быть продан. Это отличный бизнес, и я сколачиваю группу, чтобы купить Tiktok", - сказал Мнучин в эфире телеканала CNBC. Он занимал пост министра финансов при президенте Дональде Трампе. Трамп в свое время подписал указ о запрете Tiktok, заставив ByteDance договариваться о продаже бизнеса американским компаниям Oracle и Target. Сделка не состоялось после того, как новый президент Джо Байден отменил инициативу предшественника. Сейчас Байден обещает подписать закон в случае его принятия конгрессом.
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сша, стивен мнучин, в мире
США, Стивен Мнучин, В мире
Экс-министр финансов США собирает инвесторов для покупки Tiktok

Экс-министр финансов США Мнучин собирает инвесторов для покупки Tiktok

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Бывший министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что собирает группу инвесторов для покупки социальной сети Tiktok, которой грозит закрытие на американском рынке из-за китайского собственника.
Палата представителей ранее утвердила законопроект, требующий от компании ByteDance в течение полугода продать Tiktok под угрозой его блокирования, и направила инициативу на рассмотрение в сенат с одобрения администрации США.
"Я думаю, что законопроект должен быть принят, и думаю, что Tiktok должен быть продан. Это отличный бизнес, и я сколачиваю группу, чтобы купить Tiktok", - сказал Мнучин в эфире телеканала CNBC. Он занимал пост министра финансов при президенте Дональде Трампе.
Трамп в свое время подписал указ о запрете Tiktok, заставив ByteDance договариваться о продаже бизнеса американским компаниям Oracle и Target. Сделка не состоялось после того, как новый президент Джо Байден отменил инициативу предшественника. Сейчас Байден обещает подписать закон в случае его принятия конгрессом.
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