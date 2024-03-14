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Умер один из пострадавших при аварии на ТЭЦ в Туве

Умер один из пострадавших при аварии на ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 14.03.2024

Умер один из пострадавших при аварии на ТЭЦ в Туве

Слесарь, пострадавший в результате ЧП с взрывом угольной пыли на ТЭЦ в тувинском Шагонаре, скончался в больнице Красноярска, сообщил глава Тувы Владислав... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:23

2024-03-14T08:23

2024-03-14T08:23

происшествия

шагонар

владислав ховалыг

республика тыва

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 14 мар – РИА Новости. Слесарь, пострадавший в результате ЧП с взрывом угольной пыли на ТЭЦ в тувинском Шагонаре, скончался в больнице Красноярска, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в Telegram-канале. "К большому сожалению, сегодня оборвалась жизнь Мергена Чечек-ооловича Сарыг-оола. Он наиболее тяжело пострадал во время ЧС на Шагонарской ТЭЦ. Врачи до последнего боролись за его жизнь, ему оказывалась квалифицированная помощь в ожоговом центре Красноярского края, но травмы оказались несовместимы с жизнью", - написал Ховалыг. По его словам, погибший с 2022 года трудился на ТЭЦ слесарем по ремонту и обслуживанию котельного оборудования. У него остались жена и двое детей. "Из республиканского бюджета выделим семье 1 миллион рублей, поможем с транспортировкой из Красноярска, а также организацией церемонии прощания. Выражаю искренние соболезнования родным и близким нашего земляка Мергена Чечек-ооловича", - написал глава республики. В среду, 6 марта, в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. Из-за аварии без теплоснабжения в Шагонаре оставались 62 многоквартирных дома и 216 частных домов с центральным отоплением. В этих домах проживают порядка 4 тысяч человек (всего в городе проживают 12 тысяч человек). На данный момент восстановлена конвейерная линия топливоподачи, в работу введены два котла ТЭЦ, также для восстановления теплоснабжения задействованы модульные котельные из разных регионов России.

https://ria.ru/20240306/tets-1931390909.html

шагонар

республика тыва

красноярск

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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве 2024-03-14T08:23 true PT0M10S

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происшествия, шагонар, владислав ховалыг, республика тыва, красноярск