https://ria.ru/20240314/telo-1932933250.html
В Нижегородской области нашли тело пенсионерки без головы
В Нижегородской области нашли тело пенсионерки без головы - РИА Новости, 14.03.2024
В Нижегородской области нашли тело пенсионерки без головы
Тело пожилой женщины с отсеченной головой обнаружили в ее доме в Ветлуге, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:05
2024-03-14T13:05
2024-03-14T13:05
происшествия
нижегородская область
ветлуга
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Тело пожилой женщины с отсеченной головой обнаружили в ее доме в Ветлуге, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области в Telegram-канале. "Тринадцатого марта в доме на улице Максима Горького города Ветлуги было обнаружено тело 69-летней женщины с отчлененной головой. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления", - говорится в сообщении. Как сообщает прокуратура Нижегородской области, из дома пожилой женщины похитили старинные вещи.
https://ria.ru/20240310/telo-1932114093.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижегородская область, ветлуга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Ветлуга, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области нашли тело пенсионерки без головы
В Ветлуге Нижегородской области обнаружили тело пенсионерки с отсеченной головой