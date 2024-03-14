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В Нижегородской области нашли тело пенсионерки без головы - РИА Новости, 14.03.2024
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13:05 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/telo-1932933250.html
В Нижегородской области нашли тело пенсионерки без головы
В Нижегородской области нашли тело пенсионерки без головы - РИА Новости, 14.03.2024
В Нижегородской области нашли тело пенсионерки без головы
Тело пожилой женщины с отсеченной головой обнаружили в ее доме в Ветлуге, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:05
2024-03-14T13:05
происшествия
нижегородская область
ветлуга
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Тело пожилой женщины с отсеченной головой обнаружили в ее доме в Ветлуге, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области в Telegram-канале. "Тринадцатого марта в доме на улице Максима Горького города Ветлуги было обнаружено тело 69-летней женщины с отчлененной головой. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления", - говорится в сообщении. Как сообщает прокуратура Нижегородской области, из дома пожилой женщины похитили старинные вещи.
https://ria.ru/20240310/telo-1932114093.html
нижегородская область
ветлуга
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происшествия, нижегородская область, ветлуга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Ветлуга, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области нашли тело пенсионерки без головы

В Ветлуге Нижегородской области обнаружили тело пенсионерки с отсеченной головой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Тело пожилой женщины с отсеченной головой обнаружили в ее доме в Ветлуге, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области в Telegram-канале.
"Тринадцатого марта в доме на улице Максима Горького города Ветлуги было обнаружено тело 69-летней женщины с отчлененной головой. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления", - говорится в сообщении.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, из дома пожилой женщины похитили старинные вещи.
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На окраине чукотского поселка Эгвекинот нашли тело студента
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ПроисшествияНижегородская областьВетлугаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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