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В Тбилиси прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 14.03.2024
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11:16 14.03.2024 (обновлено: 11:18 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/tbilisi-1932892715.html
В Тбилиси прогремел взрыв в жилом доме
В Тбилиси прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 14.03.2024
В Тбилиси прогремел взрыв в жилом доме
Взрыв произошел рано утром в жилом корпусе в Тбилиси, пострадавших нет, 93 семьи эвакуированы, сообщает мэрия столицы. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:16
2024-03-14T11:18
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ТБИЛИСИ, 14 мар – РИА Новости. Взрыв произошел рано утром в жилом корпусе в Тбилиси, пострадавших нет, 93 семьи эвакуированы, сообщает мэрия столицы. "На рассвете в жилом доме на улице Самтреди №2 в районе Дидубе произошел сильный взрыв. По указанному адресу проживают 93 семьи. По предварительной информации, никто не пострадал. Жители были своевременно эвакуированы из здания. Администрация Дидубийского района обеспечила их размещение в гостиницах", - сообщает мэрия. После изучения состояния здания станет известно, будет ли разрешено жителям вернуться в свои дома. Грузинские телекомпании сообщают, что, взрыв произошел на первом этаже здания. "С первых же минут инцидента на месте были мобилизованы как сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям МВД и профильных ведомств, так и представители столичной мэрии и администрации Дидубийского района", — говорится в заявлении.
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в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия
В Тбилиси прогремел взрыв в жилом доме

В Тбилиси эвакуировали 93 семьи после взрыва в жилом доме

© Фото опубликовано в Telegram-канале "Sputnik Грузия"Место взрыва в Тбилиси
Место взрыва в Тбилиси
© Фото опубликовано в Telegram-канале "Sputnik Грузия"
Место взрыва в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 14 мар – РИА Новости. Взрыв произошел рано утром в жилом корпусе в Тбилиси, пострадавших нет, 93 семьи эвакуированы, сообщает мэрия столицы.
«
"На рассвете в жилом доме на улице Самтреди №2 в районе Дидубе произошел сильный взрыв. По указанному адресу проживают 93 семьи. По предварительной информации, никто не пострадал. Жители были своевременно эвакуированы из здания. Администрация Дидубийского района обеспечила их размещение в гостиницах", - сообщает мэрия.
После изучения состояния здания станет известно, будет ли разрешено жителям вернуться в свои дома. Грузинские телекомпании сообщают, что, взрыв произошел на первом этаже здания.
"С первых же минут инцидента на месте были мобилизованы как сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям МВД и профильных ведомств, так и представители столичной мэрии и администрации Дидубийского района", — говорится в заявлении.
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