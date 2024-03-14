https://ria.ru/20240314/tbilisi-1932892715.html
В Тбилиси прогремел взрыв в жилом доме
В Тбилиси прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 14.03.2024
В Тбилиси прогремел взрыв в жилом доме
Взрыв произошел рано утром в жилом корпусе в Тбилиси, пострадавших нет, 93 семьи эвакуированы, сообщает мэрия столицы. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:16
2024-03-14T11:16
2024-03-14T11:18
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ТБИЛИСИ, 14 мар – РИА Новости. Взрыв произошел рано утром в жилом корпусе в Тбилиси, пострадавших нет, 93 семьи эвакуированы, сообщает мэрия столицы. "На рассвете в жилом доме на улице Самтреди №2 в районе Дидубе произошел сильный взрыв. По указанному адресу проживают 93 семьи. По предварительной информации, никто не пострадал. Жители были своевременно эвакуированы из здания. Администрация Дидубийского района обеспечила их размещение в гостиницах", - сообщает мэрия. После изучения состояния здания станет известно, будет ли разрешено жителям вернуться в свои дома. Грузинские телекомпании сообщают, что, взрыв произошел на первом этаже здания. "С первых же минут инцидента на месте были мобилизованы как сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям МВД и профильных ведомств, так и представители столичной мэрии и администрации Дидубийского района", — говорится в заявлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, грузия
В Тбилиси прогремел взрыв в жилом доме
В Тбилиси эвакуировали 93 семьи после взрыва в жилом доме
ТБИЛИСИ, 14 мар – РИА Новости. Взрыв произошел рано утром в жилом корпусе в Тбилиси, пострадавших нет, 93 семьи эвакуированы, сообщает мэрия столицы.
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"На рассвете в жилом доме на улице Самтреди №2 в районе Дидубе произошел сильный взрыв. По указанному адресу проживают 93 семьи. По предварительной информации, никто не пострадал. Жители были своевременно эвакуированы из здания. Администрация Дидубийского района обеспечила их размещение в гостиницах", - сообщает мэрия.
После изучения состояния здания станет известно, будет ли разрешено жителям вернуться в свои дома. Грузинские телекомпании сообщают, что, взрыв произошел на первом этаже здания.
"С первых же минут инцидента на месте были мобилизованы как сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям МВД и профильных ведомств, так и представители столичной мэрии и администрации Дидубийского района", — говорится в заявлении.
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