https://ria.ru/20240314/taurus-1932968263.html

Сторонники поставок Taurus рискуют миллионами жизней, заявила Вагенкнехт

Сторонники поставок Taurus рискуют миллионами жизней, заявила Вагенкнехт - РИА Новости, 14.03.2024

Сторонники поставок Taurus рискуют миллионами жизней, заявила Вагенкнехт

В случае поставки ракет Taurus Украине, ФРГ в глазах РФ станет участником конфликта, поэтому сторонники данной инициативы рискуют безопасностью и жизнями... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:54

2024-03-14T14:54

2024-03-14T14:54

специальная военная операция на украине

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украина

германия

сара вагенкнехт

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. В случае поставки ракет Taurus Украине, ФРГ в глазах РФ станет участником конфликта, поэтому сторонники данной инициативы рискуют безопасностью и жизнями миллионов жителей Германии, заявила критикующая поставки оружия на Украину и санкции против России немецкий политик Сара Вагенкнехт. "То, что вы по халатности ставите на кон, это безопасность и, в худшем случае, жизни миллионов людей в Германии, и именно поэтому наконец-то одумайтесь, пока не стало слишком поздно", - подчеркнула политик в ходе дебатов в бундестаге, посвященных в очередной раз выдвинутому на голосование проекту резолюции с требованием поставки ракет Taurus. Выступление Вагенкнехт транслировалось на сайте немецкого парламента. В своей речи глава новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) осудила то, что в немецких дебатах Папа Римский, предложивший Украине пойти на мирные переговоры, обвиняется в верности Москве, а депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер призывает к ударам по министерствам в Москве. "Кто следит за этими дебатами, может задаться лишь одним вопросом: вы там все с ума сошли? Весь мир за пределами немецкого политического пузыря знает, что Украина не может выиграть в этом конфликте, что на Украине уже давно не побеждают, а лишь умирают. Жестоко и кроваво и на ежедневной основе, и что даже Taurus ничего не изменит. Единственное, что изменилось бы, так это то, что Германия в глазах России уже точно станет участником конфликта", - заявила она. Также Вагенкнехт прокомментировала утечку разговоров генералов бундесвера. "Скандал не в том, что они позволили себя подслушивать. Скандал в том, что теперь такие дебаты кажутся нормальным явлением", - добавила она. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос об утечке разговора высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки на Украину ракет Taurus заявил, что ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя. Также Путин отметил, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. На прошлой неделе блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) анонсировал, что после прошлой неудачи в феврале вновь внесет на голосование в немецком парламенте проект резолюции с требованием к правительству ФРГ поставить Украине ракеты Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. В субботу министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву. Последняя идея, именуемая "круговым обменом", была поддержана главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая заявила, что это "могло бы быть вариантом". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

https://ria.ru/20240312/taurus-1932559294.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932430885.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, германия, сара вагенкнехт, разговор немецких военных об атаке на крымский мост