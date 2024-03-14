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Бундестаг отклонил проект резолюции о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 14.03.2024 (обновлено: 19:15 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/taurus-1932963759.html
Бундестаг отклонил проект резолюции о поставках ракет Taurus Украине
Бундестаг отклонил проект резолюции о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 14.03.2024
Бундестаг отклонил проект резолюции о поставках ракет Taurus Украине
Нижняя палата бундестага не поддержала проект резолюции блока ХДС/ХСС с требованием к правительству Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:36
2024-03-14T19:15
специальная военная операция на украине
украина
германия
бундестаг германии
хдс/хсс
олаф шольц
в мире
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 14 мар — РИА Новости. Нижняя палата бундестага не поддержала проект резолюции блока ХДС/ХСС с требованием к правительству Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Голосование транслировалось на сайте немецкого парламента.Оно прошло после дебатов, во время которых большинство фракций согласились с рекомендацией комитета по внешней политике не принимать документ. Свое мнение высказали 690 депутатов."За проголосовали 495, против — 190. Пять воздержались", — заявила председатель бундестага.Это не первая попытка блока ХДС/ХСС провести через парламент проект резолюции о передаче Украине этих ракет. В феврале немецкие депутаты большинством голосов уже отклонили эту инициативу.Вместо нее они приняли второй проект документа, представленный фракциями правящей коалиции — социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зеленых". В нем содержится призыв к правительству начать поставки киевскому режиму дальнобойных систем вооружения для поражения стратегических объектов в российском тылу. При этом Taurus там не упоминаются. На минувшей неделе глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину в решении проблем, мешающих поставкам Taurus, и предложил "круговой обмен", при котором Германия отправляла бы свои ракеты королевству, а оно взамен передавало бы ВСУ Storm Shadow.Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поддержала эту идею, отметив, что такая практика уже применялась. При этом глава Минобороны страны Борис Писториус, наоборот, выступил против.Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту также выступил против отправки Taurus на Украину, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Он и ранее говорил, что это стало бы нарушением красных линий и сделало бы ФРГ участницей боевых действий.В России не раз подчеркивали, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20240312/taurus-1932559294.html
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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украина, германия, бундестаг германии, хдс/хсс, олаф шольц, в мире, вооруженные силы украины, дэвид кэмерон, анналена бербок, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Бундестаг Германии, ХДС/ХСС, Олаф Шольц, В мире, Вооруженные силы Украины, Дэвид Кэмерон, Анналена Бербок, Великобритания
Бундестаг отклонил проект резолюции о поставках ракет Taurus Украине

Бундестаг отклонил проект резолюции ХДС/ХСС о поставках ракет Taurus Украине

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 мар — РИА Новости. Нижняя палата бундестага не поддержала проект резолюции блока ХДС/ХСС с требованием к правительству Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Голосование транслировалось на сайте немецкого парламента.
Оно прошло после дебатов, во время которых большинство фракций согласились с рекомендацией комитета по внешней политике не принимать документ. Свое мнение высказали 690 депутатов.
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"За проголосовали 495, против — 190. Пять воздержались", — заявила председатель бундестага.

Taurus KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Это не первая попытка блока ХДС/ХСС провести через парламент проект резолюции о передаче Украине этих ракет. В феврале немецкие депутаты большинством голосов уже отклонили эту инициативу.
Вместо нее они приняли второй проект документа, представленный фракциями правящей коалиции — социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зеленых". В нем содержится призыв к правительству начать поставки киевскому режиму дальнобойных систем вооружения для поражения стратегических объектов в российском тылу. При этом Taurus там не упоминаются.
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На минувшей неделе глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину в решении проблем, мешающих поставкам Taurus, и предложил "круговой обмен", при котором Германия отправляла бы свои ракеты королевству, а оно взамен передавало бы ВСУ Storm Shadow.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поддержала эту идею, отметив, что такая практика уже применялась. При этом глава Минобороны страны Борис Писториус, наоборот, выступил против.
Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту также выступил против отправки Taurus на Украину, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Он и ранее говорил, что это стало бы нарушением красных линий и сделало бы ФРГ участницей боевых действий.
В России не раз подчеркивали, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияБундестаг ГерманииХДС/ХССОлаф ШольцВ миреВооруженные силы УкраиныДэвид КэмеронАнналена БербокВеликобритания
 
 
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