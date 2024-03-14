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Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников спецоперации - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 14.03.2024 (обновлено: 19:07 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/svo-1933040483.html
Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников спецоперации
Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников спецоперации - РИА Новости, 14.03.2024
Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы из Якутии в зоне СВО – сильные ребята, которые героически воюют на линии соприкосновения, и поблагодарил главу РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:06
2024-03-14T19:07
специальная военная операция на украине
республика саха (якутия)
россия
владимир путин
айсен николаев
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы из Якутии в зоне СВО – сильные ребята, которые героически воюют на линии соприкосновения, и поблагодарил главу республики Айсена Николаева за их поддержку."Спасибо вам за поддержку ребят ваших, которые на линии соприкосновения, на фронте выполняют свои задачи перед родиной. Воюют они действительно круто, героически, сильные мужчины, сильные ребята. О семьях их не забывайте ни в коем случае. Я знаю, что все это делается, занимаетесь этим. Прошу вас продолжить", - отметил президент на рабочей встрече с главой региона.
https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907385140.html
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республика саха (якутия), россия, владимир путин, айсен николаев, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Республика Саха (Якутия), Россия, Владимир Путин, Айсен Николаев, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников спецоперации

Путин: участники спецоперации из Якутии сильны и воюют героически

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы из Якутии в зоне СВО – сильные ребята, которые героически воюют на линии соприкосновения, и поблагодарил главу республики Айсена Николаева за их поддержку.
"Спасибо вам за поддержку ребят ваших, которые на линии соприкосновения, на фронте выполняют свои задачи перед родиной. Воюют они действительно круто, героически, сильные мужчины, сильные ребята. О семьях их не забывайте ни в коем случае. Я знаю, что все это делается, занимаетесь этим. Прошу вас продолжить", - отметил президент на рабочей встрече с главой региона.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика Саха (Якутия)РоссияВладимир ПутинАйсен НиколаевБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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