https://ria.ru/20240314/svo-1933040483.html

Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников спецоперации

Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников спецоперации - РИА Новости, 14.03.2024

Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы из Якутии в зоне СВО – сильные ребята, которые героически воюют на линии соприкосновения, и поблагодарил главу РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:06

2024-03-14T19:06

2024-03-14T19:07

специальная военная операция на украине

республика саха (якутия)

россия

владимир путин

айсен николаев

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы из Якутии в зоне СВО – сильные ребята, которые героически воюют на линии соприкосновения, и поблагодарил главу республики Айсена Николаева за их поддержку."Спасибо вам за поддержку ребят ваших, которые на линии соприкосновения, на фронте выполняют свои задачи перед родиной. Воюют они действительно круто, героически, сильные мужчины, сильные ребята. О семьях их не забывайте ни в коем случае. Я знаю, что все это делается, занимаетесь этим. Прошу вас продолжить", - отметил президент на рабочей встрече с главой региона.

https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907385140.html

республика саха (якутия)

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Кирилл Волков

республика саха (якутия), россия, владимир путин, айсен николаев, безопасность, вооруженные силы рф