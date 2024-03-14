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Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников спецоперации
Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников спецоперации - РИА Новости, 14.03.2024
Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы из Якутии в зоне СВО – сильные ребята, которые героически воюют на линии соприкосновения, и поблагодарил главу РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:06
2024-03-14T19:06
2024-03-14T19:07
специальная военная операция на украине
республика саха (якутия)
россия
владимир путин
айсен николаев
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы из Якутии в зоне СВО – сильные ребята, которые героически воюют на линии соприкосновения, и поблагодарил главу республики Айсена Николаева за их поддержку."Спасибо вам за поддержку ребят ваших, которые на линии соприкосновения, на фронте выполняют свои задачи перед родиной. Воюют они действительно круто, героически, сильные мужчины, сильные ребята. О семьях их не забывайте ни в коем случае. Я знаю, что все это делается, занимаетесь этим. Прошу вас продолжить", - отметил президент на рабочей встрече с главой региона.
https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907385140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), россия, владимир путин, айсен николаев, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Республика Саха (Якутия), Россия, Владимир Путин, Айсен Николаев, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Путин поблагодарил главу Якутии за поддержку участников спецоперации
Путин: участники спецоперации из Якутии сильны и воюют героически
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы из Якутии в зоне СВО – сильные ребята, которые героически воюют на линии соприкосновения, и поблагодарил главу республики Айсена Николаева за их поддержку.
"Спасибо вам за поддержку ребят ваших, которые на линии соприкосновения, на фронте выполняют свои задачи перед родиной. Воюют они действительно круто, героически, сильные мужчины, сильные ребята. О семьях их не забывайте ни в коем случае. Я знаю, что все это делается, занимаетесь этим. Прошу вас продолжить", - отметил президент на рабочей встрече с главой региона.
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