https://ria.ru/20240314/svo-1932942238.html
Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении
Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.03.2024
Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:31
2024-03-14T13:31
2024-03-14T13:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
работино
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Высшетарасовка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, работино, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Работино, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Херсонском направлении