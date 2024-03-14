https://ria.ru/20240314/svo-1932942238.html

Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении

Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.03.2024

Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:31

2024-03-14T13:31

2024-03-14T13:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

работино

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Высшетарасовка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

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вооруженные силы украины, работино, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)