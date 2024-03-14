https://ria.ru/20240314/sunak-1932984945.html

В Британии обсудили возможную замену Сунака на посту премьера, пишут СМИ

В Британии обсудили возможную замену Сунака на посту премьера, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2024

В Британии обсудили возможную замену Сунака на посту премьера, пишут СМИ

Члены кабинета министров Великобритании в частных разговорах обсуждали возможность замены премьера страны Риши Сунака перед парламентскими выборами, передает... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:55

2024-03-14T15:55

2024-03-14T15:55

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Члены кабинета министров Великобритании в частных разговорах обсуждали возможность замены премьера страны Риши Сунака перед парламентскими выборами, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Недавно члены кабинета министров в частном порядке обсуждали возможность того, что партия может быть вынуждена заменить Сунака перед выборами в Великобритании, которые состоятся в этом году", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам собеседников агентства, есть сомнения в том, что он сможет сдержать рост популярности оппозиционной Лейбористской партии. Согласно последнему опросу, который проводился в середине февраля, Консервативная партия Великобритании может потерять три четверти занимаемых мест в парламенте на следующих выборах. Всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года. Ранее премьер-министр Риши Сунак сообщал, что проведение новых всеобщих выборов в королевстве запланировано на вторую половину 2024 года.

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

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в мире, риши сунак, великобритания