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Под Воронежем будут судить ветеринара по делу о сибирской язве - РИА Новости, 14.03.2024
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19:23 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/sud-1933043008.html
Под Воронежем будут судить ветеринара по делу о сибирской язве
Под Воронежем будут судить ветеринара по делу о сибирской язве - РИА Новости, 14.03.2024
Под Воронежем будут судить ветеринара по делу о сибирской язве
Бывший ветеринарный врач предстанет перед судом по обвинению в халатности, которая привела тому, что на продовольственный рынок попало зараженное сибирской... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:23
2024-03-14T19:23
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Бывший ветеринарный врач предстанет перед судом по обвинению в халатности, которая привела тому, что на продовольственный рынок попало зараженное сибирской язвой мясо, сообщает в четверг управление СК РФ по региону. "Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы, бывшего ветеринарного врача 2 категории отдела ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторного контроля на рынках БУ ВО "Городская станция по борьбе с болезнями животных". Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 12 августа 2023 года ветеринарный врач допустила к продаже на один из рынков Воронежа без ветеринарно-сопроводительного документа и ветеринарно-санитарной экспертизы мясо с возбудителем сибирской язвы. "На предварительном следствии обвиняемая признала вину в полном объеме... Утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает следствие. В Воронежской области в августе-сентябре прошлого года были зафиксированы четыре очага сибирской язвы, в том числе на продовольственном рынке в Воронеже. Были госпитализированы 11 человек с сибирской язвой, из них один из Панинского района области, остальные из Богучарского района, в том числе ребенок 2008 года рождения. К середине октября все они выздоровели и были выписаны. После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области следователи возбудили три уголовных дела - по статьям "нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия", "производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "халатность". Фигурантами дела о нарушении ветеринарных правил стали двое местных жителей в возрасте 47 и 52 лет. Суд в середине февраля приговорил их к исправительным работам с удержанием части заработка в доход государства.
https://ria.ru/20240208/chuvashiya-1926154283.html
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происшествия, воронеж, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Воронежем будут судить ветеринара по делу о сибирской язве

СК: под Воронежем будут судить ветеринара по делу о сибирской язве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Бывший ветеринарный врач предстанет перед судом по обвинению в халатности, которая привела тому, что на продовольственный рынок попало зараженное сибирской язвой мясо, сообщает в четверг управление СК РФ по региону.
"Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы, бывшего ветеринарного врача 2 категории отдела ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторного контроля на рынках БУ ВО "Городская станция по борьбе с болезнями животных". Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 12 августа 2023 года ветеринарный врач допустила к продаже на один из рынков Воронежа без ветеринарно-сопроводительного документа и ветеринарно-санитарной экспертизы мясо с возбудителем сибирской язвы.
"На предварительном следствии обвиняемая признала вину в полном объеме... Утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает следствие.
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В Воронежской области в августе-сентябре прошлого года были зафиксированы четыре очага сибирской язвы, в том числе на продовольственном рынке в Воронеже. Были госпитализированы 11 человек с сибирской язвой, из них один из Панинского района области, остальные из Богучарского района, в том числе ребенок 2008 года рождения. К середине октября все они выздоровели и были выписаны.
После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области следователи возбудили три уголовных дела - по статьям "нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия", "производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "халатность". Фигурантами дела о нарушении ветеринарных правил стали двое местных жителей в возрасте 47 и 52 лет. Суд в середине февраля приговорил их к исправительным работам с удержанием части заработка в доход государства.
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