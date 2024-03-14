https://ria.ru/20240314/sud-1932964384.html

Зампред Верховного суда будет баллотироваться в его председатели

Зампред Верховного суда будет баллотироваться в его председатели - РИА Новости, 14.03.2024

Зампред Верховного суда будет баллотироваться в его председатели

Зампред Верховного суда РФ Ирина Подносова подала документы для участия в конкурсе на должность председателя ВС, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:38

2024-03-14T14:38

2024-03-14T14:38

политика

россия

александр хинштейн

госдума рф

верховный суд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Зампред Верховного суда РФ Ирина Подносова подала документы для участия в конкурсе на должность председателя ВС, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Вячеслав Лебедев, возглавлявший ВС РФ с 1991 года, скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ. Она должна предоставить президенту РФ одного или нескольких кандидатов на его пост. Ранее о поданных на участие в конкурсе заявках не сообщалось. "Зампред Верховного суда Ирина Подносова <…> подала документы для участия в конкурсе на должность председателя Верховного суда РФ", - написал Хинштейн.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, александр хинштейн, госдума рф, верховный суд рф