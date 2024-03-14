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Зампред Верховного суда будет баллотироваться в его председатели - РИА Новости, 14.03.2024
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14:38 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/sud-1932964384.html
Зампред Верховного суда будет баллотироваться в его председатели
Зампред Верховного суда будет баллотироваться в его председатели - РИА Новости, 14.03.2024
Зампред Верховного суда будет баллотироваться в его председатели
Зампред Верховного суда РФ Ирина Подносова подала документы для участия в конкурсе на должность председателя ВС, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:38
2024-03-14T14:38
политика
россия
александр хинштейн
госдума рф
верховный суд рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Зампред Верховного суда РФ Ирина Подносова подала документы для участия в конкурсе на должность председателя ВС, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Вячеслав Лебедев, возглавлявший ВС РФ с 1991 года, скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ. Она должна предоставить президенту РФ одного или нескольких кандидатов на его пост. Ранее о поданных на участие в конкурсе заявках не сообщалось. "Зампред Верховного суда Ирина Подносова &lt;…&gt; подала документы для участия в конкурсе на должность председателя Верховного суда РФ", - написал Хинштейн.
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политика, россия, александр хинштейн, госдума рф, верховный суд рф
Политика, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Верховный суд РФ
Зампред Верховного суда будет баллотироваться в его председатели

Зампред ВС Подносова подала документы для участия в конкурсе на пост главы суда

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Зампред Верховного суда РФ Ирина Подносова подала документы для участия в конкурсе на должность председателя ВС, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Вячеслав Лебедев, возглавлявший ВС РФ с 1991 года, скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ. Она должна предоставить президенту РФ одного или нескольких кандидатов на его пост. Ранее о поданных на участие в конкурсе заявках не сообщалось.
"Зампред Верховного суда Ирина Подносова <…> подала документы для участия в конкурсе на должность председателя Верховного суда РФ", - написал Хинштейн.
 
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