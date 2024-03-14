https://ria.ru/20240314/sud-1932957819.html
В КЧР будут судить мужчину, напавшего на замглавы казначейства и судью
В КЧР будут судить мужчину, напавшего на замглавы казначейства и судью - РИА Новости, 14.03.2024
В КЧР будут судить мужчину, напавшего на замглавы казначейства и судью
Мужчина, напавший на замглавы управления казначейства и судью арбитражного суда в Карачаево-Черкесии, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:23
2024-03-14T14:23
2024-03-14T14:24
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мужчина, напавший на замглавы управления казначейства и судью арбитражного суда в Карачаево-Черкесии, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее сообщалось, что 20 февраля 2023 года четверо жителей Карачаево-Черкесской Республики совершили разбойное нападение на заместителя руководителя регионального управления казначейства, судью арбитражного суда республики и двоих местных жителей. Злоумышленники, вооруженные бейсбольными битами, избили потерпевших и похитили их ценности. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и разбойном нападении. "Следственными органами СУ СКР по Карачаево-Черкесской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору, разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, хищении огнестрельного оружия и похищении документа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230709/napadenie-1883052540.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В КЧР будут судить мужчину, напавшего на замглавы казначейства и судью
СК: в КЧР будут судить мужчину, напавшего на замглавы казначейства и судью