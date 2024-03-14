https://ria.ru/20240314/sud-1932957819.html

В КЧР будут судить мужчину, напавшего на замглавы казначейства и судью

В КЧР будут судить мужчину, напавшего на замглавы казначейства и судью - РИА Новости, 14.03.2024

В КЧР будут судить мужчину, напавшего на замглавы казначейства и судью

Мужчина, напавший на замглавы управления казначейства и судью арбитражного суда в Карачаево-Черкесии, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:23

2024-03-14T14:23

2024-03-14T14:24

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мужчина, напавший на замглавы управления казначейства и судью арбитражного суда в Карачаево-Черкесии, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее сообщалось, что 20 февраля 2023 года четверо жителей Карачаево-Черкесской Республики совершили разбойное нападение на заместителя руководителя регионального управления казначейства, судью арбитражного суда республики и двоих местных жителей. Злоумышленники, вооруженные бейсбольными битами, избили потерпевших и похитили их ценности. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и разбойном нападении. "Следственными органами СУ СКР по Карачаево-Черкесской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору, разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, хищении огнестрельного оружия и похищении документа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230709/napadenie-1883052540.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)