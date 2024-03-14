https://ria.ru/20240314/stroitelstvo-1932982817.html

Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Петербург

Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 14.03.2024

Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Петербург

Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железной дороги между Петербургом и Москвой. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:48

2024-03-14T15:48

2024-03-14T16:52

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железной дороги между Петербургом и Москвой."Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, завершена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается", — сказал президент на специальной церемонии, которую провели в режиме видеоконференции.Он выразил уверенность, что в России самые лучшие железные дороги, а высокоскоростная пассажирская магистраль позволит повысить скорость движения грузовых составов.Путин особо подчеркнул, что в строительстве должны применяться прежде всего российские разработки, это важно для технологической независимости страны.Благодаря будущей магистрали время в пути между Москвой и Петербургом сократится до двух часов 15 минут.Поезда, которые разрабатывают в России для высокоскоростных дорог, будут развивать скорость до 400 километров в час, сообщал глава РЖД Олег Белозеров. Составы будут состоять из восьми вагонов четырех классов обслуживания, в том числе вагона-бистро с баром. Начало сборки первого поезда запланировано на 2026 год. В 2027-м состав должен быть готов, а на 2028-й запланировано получение сертификата соответствия.Как сообщил на церемонии вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, головной компанией по производству высокоскоростных поездов станет группа "Синара". В проекте также примет участие "Трансмашхолдинг", который обеспечит новые поезда некоторыми компонентами и системами."Синара" для выпуска высокоскоростных поездов построит на площадке завода "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме (Свердловская область) два новых корпуса. Инвестиции составят 35 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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москва, санкт-петербург