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МИД России внес более 200 граждан США в стоп-лист - РИА Новости, 14.03.2024
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13:28 14.03.2024 (обновлено: 14:03 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/stop-list-1932940746.html
МИД России внес более 200 граждан США в стоп-лист
МИД России внес более 200 граждан США в стоп-лист - РИА Новости, 14.03.2024
МИД России внес более 200 граждан США в стоп-лист
Москва внесла в черный список более 200 граждан США, причастных к русофобской политике Вашингтона, сообщили в МИД. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:28
2024-03-14T14:03
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Москва внесла в черный список более 200 граждан США, причастных к русофобской политике Вашингтона, сообщили в МИД."В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за "поддержку Кремля и специальной военной операции", въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.Речь идет о представителях исполнительной власти, делового сообщества, СМИ и академических кругов, участвующих в разработке и реализации "русофобского курса нынешней администрации США", а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции.В частности, въезд в Россию запретили советнику Госдепа Дереку Шолле, экс-послу в Москве Джону Салливану и пресс-секретарю Госдепа Мэтью Миллеру.Расширение стоп-листа призвано "на рефлекторном уровне" закрепить у американских политиков понимание, что "любые агрессивные поползновения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор", заключили в МИД.Всего под персональными санкциями Москвы находятся 2078 граждан США.
https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html
https://ria.ru/20240225/sanktsii-1929336665.html
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россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
МИД России внес более 200 граждан США в стоп-лист

МИД запретил 227 американцам въезд в Россию за русофобскую позицию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Москва внесла в черный список более 200 граждан США, причастных к русофобской политике Вашингтона, сообщили в МИД.
"В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за "поддержку Кремля и специальной военной операции", въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
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Речь идет о представителях исполнительной власти, делового сообщества, СМИ и академических кругов, участвующих в разработке и реализации "русофобского курса нынешней администрации США", а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции.
В частности, въезд в Россию запретили советнику Госдепа Дереку Шолле, экс-послу в Москве Джону Салливану и пресс-секретарю Госдепа Мэтью Миллеру.
Расширение стоп-листа призвано "на рефлекторном уровне" закрепить у американских политиков понимание, что "любые агрессивные поползновения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор", заключили в МИД.
Всего под персональными санкциями Москвы находятся 2078 граждан США.
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