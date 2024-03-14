МИД России внес более 200 граждан США в стоп-лист
МИД запретил 227 американцам въезд в Россию за русофобскую позицию
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Москва внесла в черный список более 200 граждан США, причастных к русофобской политике Вашингтона, сообщили в МИД.
"В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за "поддержку Кремля и специальной военной операции", въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Речь идет о представителях исполнительной власти, делового сообщества, СМИ и академических кругов, участвующих в разработке и реализации "русофобского курса нынешней администрации США", а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции.
В частности, въезд в Россию запретили советнику Госдепа Дереку Шолле, экс-послу в Москве Джону Салливану и пресс-секретарю Госдепа Мэтью Миллеру.
Расширение стоп-листа призвано "на рефлекторном уровне" закрепить у американских политиков понимание, что "любые агрессивные поползновения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор", заключили в МИД.
Всего под персональными санкциями Москвы находятся 2078 граждан США.