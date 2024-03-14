https://ria.ru/20240314/stop-list-1932940746.html

МИД России внес более 200 граждан США в стоп-лист

МИД России внес более 200 граждан США в стоп-лист - РИА Новости, 14.03.2024

МИД России внес более 200 граждан США в стоп-лист

Москва внесла в черный список более 200 граждан США, причастных к русофобской политике Вашингтона, сообщили в МИД. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:28

2024-03-14T13:28

2024-03-14T14:03

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Москва внесла в черный список более 200 граждан США, причастных к русофобской политике Вашингтона, сообщили в МИД."В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за "поддержку Кремля и специальной военной операции", въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.Речь идет о представителях исполнительной власти, делового сообщества, СМИ и академических кругов, участвующих в разработке и реализации "русофобского курса нынешней администрации США", а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции.В частности, въезд в Россию запретили советнику Госдепа Дереку Шолле, экс-послу в Москве Джону Салливану и пресс-секретарю Госдепа Мэтью Миллеру.Расширение стоп-листа призвано "на рефлекторном уровне" закрепить у американских политиков понимание, что "любые агрессивные поползновения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор", заключили в МИД.Всего под персональными санкциями Москвы находятся 2078 граждан США.

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

https://ria.ru/20240225/sanktsii-1929336665.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире